中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

美伊戰爭影響天然氣供應 新北小吃攤業者：瓦斯價格蠢蠢欲動

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀／新北報導
受美伊戰爭影響，小吃攤業者稱桶裝瓦斯已蠢蠢欲動。記者林媛玲／攝影
美伊開戰，台灣擔憂天然氣可能斷供，中油為配合政府穩定物價政策，桶裝瓦斯價格不調整。新北市部分小吃業者表示目前未漲價，但也有業者提及，上次向瓦斯行叫瓦斯時，已被告知下次一桶要漲40元，雖瓦斯變貴但也不可能要顧客買單，只能自行吸收。

新北一家小吃店老闆表示，看新聞報導知道美國與伊朗開戰，會影響國際天然氣供應，他最近剛跟瓦斯行叫瓦斯，還沒遇到漲價，應可撐1至2個星期，未來就算漲價，若一桶20公升裝的瓦斯漲10多元，一個月也多出300多元成本，還算可接受範圍，只能努力多賣幾碗麵。

板橋區一家麵攤老闆娘說，3月2日剛叫瓦斯時一桶瓦斯接近600元，瓦斯店老闆就告知下次將會一桶漲40元，漲幅算挺大的，但目前不敢直接反映給消費者，擔心嚇跑顧客，過去也曾經一桶叫過700多元，所以還算過得去。

另一家米粉湯業者表示，目前20公升裝的桶裝瓦斯590元，前幾天叫瓦斯並未喊漲，但不知未來是否會漲價，只能靜觀其變。

三重一家瓦斯行也指，目前只聽到美伊打仗影響天然氣供應，但至今尚未反映到瓦斯行這端，供應給小吃店的瓦斯也沒有漲價，後續再看情勢發展。

陳姓民眾則說，從2021年起一桶瓦斯價格約725元左右，冬天一個多月叫一次，價格其實差不多，瓦斯價格的波動比油價小，畢竟每周要加油，即使瓦斯漲價也在接受範圍。

受美伊戰爭影響，小吃攤業者稱桶裝瓦斯已蠢蠢欲動。記者林媛玲／攝影
相關新聞

3天逃離中東戰火！台灣遊客曝親身經歷：慎選旅行社比政府可靠

春節及228連假台灣不少旅行團到埃及、杜拜旅行。孰料，原本賞心悅目的旅行遇上美伊戰火，經歷「戰火浮生錄」般逃難的經驗。在企業擔任中階主管的徐先生接受聯合報採訪分享，指他們全團30幾人轉2次機、飛行13000公里、花24小時才安全返抵台灣的過程。

美伊衝突...台灣家用桶裝瓦斯有漲有不漲 用戶哀哀叫

美伊衝突進入第六天，國際油價飛漲，國內家用桶裝瓦斯也漲價，市面部分桶裝瓦斯每公斤漲價零點六元，家庭常用二十公斤每桶漲價十二元，有的沒漲，市場價格紊亂除了令不少用戶困惑，也有用戶哀哀叫「又漲價」；彰化縣瓦斯行今表示，國內家用桶裝瓦斯分為中油和台塑兩大供應系統，這波漲價是台塑系統，沒告知調漲原因。

未來1周3波東北季風密集南下 北東晴雨交替溫度起伏大 高山有望降雪

未來1周3波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，北部、東半部天氣和溫度變化相當迅速，基隆北海岸、宜蘭今天和下周一可能會有較大雨勢出現，戶外活動要特別注意。季節從冬天逐漸轉變為春天，大氣環境開始比較不穩定，雖然還沒有雷雨出現，但降雨強度比較大，開始有短延時強降雨出現，降雨型態會有所轉變。

恐違健保法！賴清德要暫停藥價調查3年 醫界獻3對策：行使行政裁量權

賴清德總統昨指出，將暫停藥價調查（DET）三年。不過，藥價調查、調整機制在「健保法」中明文規定，賴總統一聲令下就取消藥價調查，被外界詬病有違法疑慮。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，政府可透過墊高未來3年藥費目標值，行使藥費調整幅度裁量權，或以供應鏈特殊情勢影響國安為由，暫緩行政程序實施，就能達成不違法，但暫停藥價調查的目標。

還有冷氣團？ 賈新興：未來10天東北季風一波接一波 這2天冷空氣升級

未來10天東北季風一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天及下周一至下周二受東北季風影響，下周四至下周五受偏強東北季風或大陸冷氣團影響。

雪深5公分！銀白世界再現 玉山積雪畫面絕美

中央氣象署玉山氣象站今天清晨天氣晴朗，白雪覆蓋山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口的零下3.7度，玉山測站也只有零下0.9度低溫。氣象署說，玉山氣象站早上仍有積雪約5公分。

