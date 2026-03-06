美伊戰爭影響天然氣供應 新北小吃攤業者：瓦斯價格蠢蠢欲動

美伊開戰，台灣擔憂天然氣可能斷供，中油為配合政府穩定物價政策，桶裝瓦斯價格不調整。新北市部分小吃業者表示目前未漲價，但也有業者提及，上次向瓦斯行叫瓦斯時，已被告知下次一桶要漲40元，雖瓦斯變貴但也不可能要顧客買單，只能自行吸收。

新北一家小吃店老闆表示，看新聞報導知道美國與伊朗開戰，會影響國際天然氣供應，他最近剛跟瓦斯行叫瓦斯，還沒遇到漲價，應可撐1至2個星期，未來就算漲價，若一桶20公升裝的瓦斯漲10多元，一個月也多出300多元成本，還算可接受範圍，只能努力多賣幾碗麵。

板橋區一家麵攤老闆娘說，3月2日剛叫瓦斯時一桶瓦斯接近600元，瓦斯店老闆就告知下次將會一桶漲40元，漲幅算挺大的，但目前不敢直接反映給消費者，擔心嚇跑顧客，過去也曾經一桶叫過700多元，所以還算過得去。

另一家米粉湯業者表示，目前20公升裝的桶裝瓦斯590元，前幾天叫瓦斯並未喊漲，但不知未來是否會漲價，只能靜觀其變。

三重一家瓦斯行也指，目前只聽到美伊打仗影響天然氣供應，但至今尚未反映到瓦斯行這端，供應給小吃店的瓦斯也沒有漲價，後續再看情勢發展。

陳姓民眾則說，從2021年起一桶瓦斯價格約725元左右，冬天一個多月叫一次，價格其實差不多，瓦斯價格的波動比油價小，畢竟每周要加油，即使瓦斯漲價也在接受範圍。