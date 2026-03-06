觀葉植物也能行銷國際？鹿角蕨亮相打造新綠金潮

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞今天在暨南國際大學開幕，埔里鎮長廖志城希望埔里成為國內培育觀葉植物重要據點。圖／埔里鎮公所提供
台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞今天在暨南國際大學開幕，埔里鎮長廖志城希望埔里成為國內培育觀葉植物重要據點。圖／埔里鎮公所提供

南投縣埔里鎮公所舉辦「2026台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞」今天在國立暨南國際大學開幕，共有219株作品參賽，葉宗翰栽培的「Green Wall」鹿角蕨奪得總冠軍，凸顯鹿角蕨等觀葉植物近年快速走紅，帶動市場需求與品種創新，也讓埔里漸成國內重要培育與交流據點。

今年以「植物×畫作×藝術對話」為主題，邀請植物學藝術協會會員以水彩與色鉛筆將歷屆得獎植物繪製成科學植物畫，讓民眾欣賞植物美態的同時，也感受藝術延伸出的情感與想像。展覽吸引20家業者設攤交流，呈現熱帶雨林與觀葉植物多元魅力。

競賽分5組，包括天南星科36株、鳳梨及龍舌蘭科43株、蕨類70株、斑葉植物41株，以及豬籠草等其他觀葉植物29株。評審指出，「Green Wall（綠牆）」鹿角蕨葉脈紋路獨特、葉幅寬廣、植株整體完整度高，獲總冠軍及5萬元獎金，各組冠軍1萬元，另設「最佳交配獎勵賞」鼓勵新品種研發。

埔里鎮長廖志城表示，觀葉植物市場快速成長，年輕族群投入栽培與育種，帶動品種創新與市場活力，期望未來能像台灣蘭花一樣行銷國際。暨南國際大學副校長陳建良指出，今年展品豐富，不過展期僅3天，盼明年延長至1周，校園環境亦利觀葉植物研究。

承辦單位可可金鞋蘭場執行長陳淑英表示，展覽需注意環境與安全，部分作品價值不菲，現場亦有網紅「植子」及專業解說員導覽，讓民眾更深入了解觀葉植物之美，感受春日綠意與療癒力。

鹿角蕨等觀葉植物近年受到市場歡迎，埔里鎮希望發展為國內重要培育與交流據點。圖／埔里鎮公所提供
鹿角蕨等觀葉植物近年受到市場歡迎，埔里鎮希望發展為國內重要培育與交流據點。圖／埔里鎮公所提供

台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞開幕種類多樣，顯見台灣的培育技術和廣大市場。圖／埔里鎮公所提供
台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞開幕種類多樣，顯見台灣的培育技術和廣大市場。圖／埔里鎮公所提供

