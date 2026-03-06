國1甲拚2031年通車 林口到桃機只要15分鐘

交通部高公局耗資683.6億元推動「國道1號甲線新建工程」，自國1林口至台61線竹圍全程約11公里，預計今年4月底前動工，民國120年（2031年）底前完工通車，未來到桃園機場走國1甲速度將更快，林口到機場行車時間只需15分鐘，大省15分鐘車程。

為落實與優化全國高快速公路網、緩解都會區交通瓶頸之政策目標，交通部高速公路局於今年推動多項國道重大建設。其中，具備帶動桃園機場周邊產業發展關鍵地位的「國道1號甲線新建工程」已陸續完成設計發包作業，將於近期開工。

「國道1號甲線新建工程」總經費達683.6億元，全線長約11公里，分3標施工。第1標將於近期開工，第2、3標亦將陸續決標。

高公局說，本計畫對國家門戶發展具備多項效益，包括健全樞紐路網，滿足桃園機場第三跑道及第三航廈擴建後之旅運需求；其次為縮短行車時間，完工後預計縮短林口至桃園機場行車時間約15分鐘。此外，透過國1甲工程的完成，串聯台61線與國1，建構完整高快速公路網，預估可分擔國2約20%車流，大幅提升國道整體運作效率。

此外，另有3處交流道改善工程，包含：「國道1號高雄第三（楠梓）園區匝道工程」、「國道1號台北交流道改善工程」及「國道1號增設岡山第二交流道工程」，亦已決標，將陸續開工。

高公局表示，4項重大工程於114年度已經正式動工，涵蓋交通樞紐改善及國道服務區升級，包含：能提升苗栗造橋地區交通便利性的「國道1號增設造橋交流道工程」；優化台北市區進出國道動線的「國道1號圓山交流道改善工程」；消除現有平面路口停等紅燈之安全隱憂；提升行車效率的「國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」及強化桃園機場與青埔地區聯外交通的「國道2號大竹交流道改善工程」。