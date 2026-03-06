快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

國1甲拚2031年通車 林口到桃機只要15分鐘

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國1甲線全線路線暨分標示意圖。圖／高公局提供
國1甲線全線路線暨分標示意圖。圖／高公局提供

交通部高公局耗資683.6億元推動「國道1號甲線新建工程」，自國1林口至台61線竹圍全程約11公里，預計今年4月底前動工，民國120年（2031年）底前完工通車，未來到桃園機場走國1甲速度將更快，林口到機場行車時間只需15分鐘，大省15分鐘車程。

為落實與優化全國高快速公路網、緩解都會區交通瓶頸之政策目標，交通部高速公路局於今年推動多項國道重大建設。其中，具備帶動桃園機場周邊產業發展關鍵地位的「國道1號甲線新建工程」已陸續完成設計發包作業，將於近期開工。

「國道1號甲線新建工程」總經費達683.6億元，全線長約11公里，分3標施工。第1標將於近期開工，第2、3標亦將陸續決標。

高公局說，本計畫對國家門戶發展具備多項效益，包括健全樞紐路網，滿足桃園機場第三跑道及第三航廈擴建後之旅運需求；其次為縮短行車時間，完工後預計縮短林口至桃園機場行車時間約15分鐘。此外，透過國1甲工程的完成，串聯台61線與國1，建構完整高快速公路網，預估可分擔國2約20%車流，大幅提升國道整體運作效率。

此外，另有3處交流道改善工程，包含：「國道1號高雄第三（楠梓）園區匝道工程」、「國道1號台北交流道改善工程」及「國道1號增設岡山第二交流道工程」，亦已決標，將陸續開工。

高公局表示，4項重大工程於114年度已經正式動工，涵蓋交通樞紐改善及國道服務區升級，包含：能提升苗栗造橋地區交通便利性的「國道1號增設造橋交流道工程」；優化台北市區進出國道動線的「國道1號圓山交流道改善工程」；消除現有平面路口停等紅燈之安全隱憂；提升行車效率的「國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」及強化桃園機場與青埔地區聯外交通的「國道2號大竹交流道改善工程」。

桃園地區交通建設圖。圖／高公局提供
桃園地區交通建設圖。圖／高公局提供

高公局 國道 林口

延伸閱讀

刷新歷史紀錄！國道服務區營收首度破60億元、年增14.5％

不擠清明連假掃墓 國道連假前2個周休單一費率再7折

國道違規排名 超速蟬聯第一

駕駛快看…228連假國道湧車潮 高公局估18大路段易塞

相關新聞

3天逃離中東戰火！台灣遊客曝親身經歷：慎選旅行社比政府可靠

春節及228連假台灣不少旅行團到埃及、杜拜旅行。孰料，原本賞心悅目的旅行遇上美伊戰火，經歷「戰火浮生錄」般逃難的經驗。在企業擔任中階主管的徐先生接受聯合報採訪分享，指他們全團30幾人轉2次機、飛行13000公里、花24小時才安全返抵台灣的過程。

美伊衝突...台灣家用桶裝瓦斯有漲有不漲 用戶哀哀叫

美伊衝突進入第六天，國際油價飛漲，國內家用桶裝瓦斯也漲價，市面部分桶裝瓦斯每公斤漲價零點六元，家庭常用二十公斤每桶漲價十二元，有的沒漲，市場價格紊亂除了令不少用戶困惑，也有用戶哀哀叫「又漲價」；彰化縣瓦斯行今表示，國內家用桶裝瓦斯分為中油和台塑兩大供應系統，這波漲價是台塑系統，沒告知調漲原因。

未來1周3波東北季風密集南下 北東晴雨交替溫度起伏大 高山有望降雪

未來1周3波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，北部、東半部天氣和溫度變化相當迅速，基隆北海岸、宜蘭今天和下周一可能會有較大雨勢出現，戶外活動要特別注意。季節從冬天逐漸轉變為春天，大氣環境開始比較不穩定，雖然還沒有雷雨出現，但降雨強度比較大，開始有短延時強降雨出現，降雨型態會有所轉變。

恐違健保法！賴清德要暫停藥價調查3年 醫界獻3對策：行使行政裁量權

賴清德總統昨指出，將暫停藥價調查（DET）三年。不過，藥價調查、調整機制在「健保法」中明文規定，賴總統一聲令下就取消藥價調查，被外界詬病有違法疑慮。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，政府可透過墊高未來3年藥費目標值，行使藥費調整幅度裁量權，或以供應鏈特殊情勢影響國安為由，暫緩行政程序實施，就能達成不違法，但暫停藥價調查的目標。

還有冷氣團？ 賈新興：未來10天東北季風一波接一波 這2天冷空氣升級

未來10天東北季風一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天及下周一至下周二受東北季風影響，下周四至下周五受偏強東北季風或大陸冷氣團影響。

雪深5公分！銀白世界再現 玉山積雪畫面絕美

中央氣象署玉山氣象站今天清晨天氣晴朗，白雪覆蓋山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口的零下3.7度，玉山測站也只有零下0.9度低溫。氣象署說，玉山氣象站早上仍有積雪約5公分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。