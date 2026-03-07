快訊

春季放鬆泡湯去！網友熱網推全台十大「溫泉景點」舒緩壓力

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「溫泉景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大溫泉景點有哪些。

現代生活節奏加快，工作與生活瑣事交織，常讓人感到身心疲憊。而近年來，越來越多民眾將泡溫泉視為一種日常放鬆的選項。因此，本篇便整理出網友熱議的十大溫泉景點，一起來看看哪些好去處能幫助大家卸下壓力吧！

「礁溪溫泉」溫泉魚去角質體驗奇特又有趣「北投溫泉」豐富泉質與文史底蘊聞名

▲ 網友熱議TOP10溫泉景點 網路聲量排行
▲ 網友熱議TOP10溫泉景點 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「溫泉景點」相關話題的討論，可以發現位於宜蘭縣的「礁溪溫泉」聲量位居第一。礁溪溫泉屬於無色無味的碳酸氫鈉泉，洗後皮膚光滑不黏膩，因此被譽為美人湯。

附近還有不少溫泉魚店提供多樣化的魚種啃食老廢角質，幫助足部皮膚變得細嫩，不少民眾分享「泡腳很舒服」、「我每次去宜蘭礁溪的時候我都會去選小金魚」、「紅孩兒沒有感覺，怕癢的可以先玩」，去角質體驗過程奇特又有趣，深受大小朋友喜愛。

排名第二的「北投溫泉」位於台北市，以大屯火山群為熱源，擁有全台最豐富的泉質，加上濃厚的日治時期溫泉文化，古蹟建築與現代溫泉飯店並存，成為結合泡湯、自然與人文的代表景點。

聲量第三的新北市「烏來溫泉」以水質清淨、無色無臭的弱鹼性碳酸氫鈉泉聞名，同樣享有「美人湯」之稱。有網友直言「如果你也去膩了北投，選烏來吧！」，並點出「泡溫泉、搭纜車、看瀑布、逛老街一次滿足」，是不少民眾假日放鬆的口袋名單。

而同樣位於新北市的「金山溫泉」以罕見的「海底溫泉」聞名，是全台最北的溫泉區，泉質融合海洋砂礦物與火山硫磺特性；屏東縣「四重溪溫泉」群山環繞，環境清幽，除了是泡湯勝地，也是不少人心中的避暑勝地；台東縣「知本溫泉」則有「東台第一景」美譽，適合想遠離都市、慢下腳步的旅客；南投縣「日月潭溫泉」結合湖光山色，周邊飯店主打在房內或半露天湯屋即可欣賞自然景觀，讓泡湯成為旅程中的一大享受。

除了上述排行之外，其他入榜的熱門景點同樣各具特色。泡溫泉早已跳脫季節限制，成為全年都適合安排的放鬆行程。不妨參考網友熱議名溫泉名單，依自己的喜好挑選一處溫泉景點，讓溫潤的泉水帶走累積的壓力，替日常繁忙的生活找回平衡與活力！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「溫泉景點」相關討論則數。

觀測期間：2025/12/15~2026/02/15，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

