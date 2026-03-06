美伊戰爭 台中小吃攤憂戰事拉長瓦期漲價：撐不住恐顧客買單

美伊開戰，國人憂天然氣可能斷供，中油表示，為配合政府穩定物價政策，3月2日凌晨零時起，3 月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）不調整。台中徐姓小吃攤業者坦言，雖然目前瓦斯尚未調漲，但美伊戰爭一旦拉長，「成本爆掉是早晚的事」，屆時撐不住恐「顧客買單」。

台灣中油表示，為配合政府穩定物價政策，3月2日凌晨零時起，3 月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

台灣中油說明，依液化石油氣價格每月檢討調整機制調價原則，今年3月液化石油氣每公斤應調漲0.6元，但為配合政府穩定物價政策，價格不調整，由台灣中油暫行吸收，並將持續掌握國際油氣市場動態、滾動檢討。

台中徐姓小吃攤業者說，近期人力、物價全面上漲，經營早已「苦哈哈」；美伊戰爭開打，經濟部說，國內天然氣可以撐完這個月，長期配合的桶裝瓦斯供應商若要調漲費用會提前通知，他近期也沒收到瓦斯要調漲訊息，但若戰事拉長導致瓦斯價格調漲，短期還可以自行吸收，長期可能轉嫁消費者身上。