醫院評鑑未納入人員配置 工會團體上街抗議 衛福部承諾「這樣說」

衛福部今年將「醫院評鑑」4年改6年，盼減輕醫療人員負擔，不過今多個醫事相關工會上街陳情，批改革同時應合理化醫事人員人力配置，現行醫事檢驗師及呼吸治療師皆以院內病床數為依據聘用人力，卻未考量來自門急診等需求，不符現行制度。衛福部今回應，人力配置屬評鑑「必要條文」，因評鑑效期調整須配套修訂，預計下半年啟動討論。

今上午10點許，台灣醫療工會聯合會、台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會等團體等約20多人，在行政院前陳情抗議，要求衛福部正式人力問題，並批評議題已溝通2年，衛福部卻遲未召開研商會議，至今仍「零進度」，令人難以接受。

希望立即召開「評鑑標準研商會議」，納入工會參與改善醫事人力配置；醫院評鑑中醫事檢驗人力配置正式條文修正「每50張門診檢驗處方箋，增聘一位醫事檢驗人員；每40張急診檢驗處方箋，增聘一位醫事檢驗人員」；醫院評鑑中呼吸治療人力配置正式條文修正「急性一般病房與急診，應設置呼吸治療師專責人力」。

衛福部醫事司副司長劉玉菁回應，醫事人力衛福部相當看重，並在評鑑內列為必要條文，而條文的修正需要一定程序，目前原則上評鑑條文效期4年，若修正會在下一輪來啟動，且原則上會邀集醫院、各公會工會等討論更新版本。

劉玉菁說，現行評鑑改4年改6年，醫院評鑑所有基準條文有討論的草案及相關配套，有因為變動加入很多兼顧品質又減輕負荷的規範。

劉玉菁表示，目前各相關團體有提出許多不同草案，正式啟動討論會議，屆時將邀醫事團體、職業工會及相關聯合會共同參與。且部次長層級一直定期與職業工會座談並列管訴求，溝通管道暢通，會謹慎小心的來做評估。