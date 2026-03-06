醫院評鑑4年改6年 醫事工會批漠視一線人力緊繃 要求人員配置入法

衛福部今年將「醫院評鑑」4年改6年，盼減輕醫療人員負擔，不過今多個醫事相關工會上街陳情，批改革同時應合理化醫事人員人力配置，現行醫事檢驗師及呼吸治療師皆以院內病床數為依據聘用人力，卻未考量來自門急診等需求，如「骨董級」規範，造成醫院以符合評鑑不違法來搪塞，不願增加人力，造成一線無法負荷，無法保障病人安全。

台灣醫療工會聯合會、台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會等團體等約20多人，今天上午於行政院前陳情抗議，要求衛福部正式人力問題，並批評議題已溝通2年，衛福部卻遲未召開研商會議，至今仍「零進度」，令人難以接受。

台灣醫事檢驗產業工會秘書長陳韋錡表示，醫院評鑑條文中，醫檢師的人力配置計算是以「病床數」為人力推算的依據，但在醫院實際運作中，除了病房外，來自健康檢查、門診、急診病患的檢體也都會湧進實驗室。

陳韋錡說，當代的醫學非常依賴檢驗檢查，盡管有些檢驗項目已有機器可以進行自動化檢驗，然而從檢體的前處理、儀器校正與品管、檢驗數據判讀與審核、到最後發報告，都還是需要醫檢師親自操作。當醫檢師人力不足，就只能延遲發報告的時間，或是超時加班將檢體慢慢消化完。前者威脅病患安全，後者則是加速醫檢師的流失。

台灣呼吸治療產業工會理事胡展綸說明，呼吸治療師是特殊的專業，無論是病患插管當下、使用呼吸器維持生命、拔管的評估與拔管後的復健，都需要呼吸治療師的專業照顧，無法由其他醫療人員代勞，疫情期間更是如此。

胡展綸指出，當前醫院評鑑人力標準有兩大問題。其一，呼吸治療師的人力目前是「試評」條文，而非「正式」條文。正常狀況下，新項目納入評鑑會列為「試評」，亦即該條文不算分數，4年後下一輪評鑑時，便會轉為正式條文，但15年前就納入評鑑，經過四輪評鑑，目前居然還在「試評」，難道呼吸治療師在醫院中是次等公民嗎？

其二，目前試評條文只規範各醫院要在「加護病房」、「呼吸照護病房」中，配置呼吸治療師。實際上，急診、一般急性病房也都有插管病患，若醫院以上述標準來聘僱呼吸治療師，呼吸治療師就只能在急診、一般病房與加護病房中折返跑，而急重症的病患，禁得起這樣的病安風險嗎？

台灣醫事檢驗產業工會常務理事徐宏杰說，醫院評鑑是確保醫療照護品質，保障病患醫療權益的重要機制。然而因為評鑑項目龐雜、許多條文十幾年未更新、實地訪查以看文書資料為主，歷經衛福部長薛瑞元、邱泰源及石崇良等2年過去，進度牛步。

台灣醫療改革基金會林雅惠說，台灣進入超高齡社會，醫療服務類型以大幅改變，設置標準未變、基層短缺問題與日俱增，官方數字與一線實際嚴重落差，且重大醫療事故也上升，若不改善，又愈新興傳染病來臨，困境將重演，呼籲政府勿紙上談兵，應正視問題。

各工會也強調，希望立即召開「評鑑標準研商會議」，納入工會參與改善醫事人力配置；醫院評鑑中醫事檢驗人力配置正式條文修正「每50張門診檢驗處方箋，增聘一位醫事檢驗人員；每40張急診檢驗處方箋，增聘一位醫事檢驗人員」；醫院評鑑中呼吸治療人力配置正式條文修正「急性一般病房與急診，應設置呼吸治療師專責人力」。