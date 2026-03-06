刷新歷史紀錄！國道服務區營收首度破60億元、年增14.5％

交通部高公局6日公布國道服務區營收表現，2025年全年度營收首度突破60億大關，來到61.5億元，年增14.5%，刷新歷史紀錄。高公局表示，營收成長反映了友善休憩環境的成效，未來將持續以專業管理，守護行車安全、提升休憩品質，讓服務區成為國道上溫暖安心的補給應援站。

根據高公局統計，國道15處服務區2025年度總營收首度突破60億大關，達61.5億元，較2024年的53.7億成長14.5%，營收前五名依序為，清水、關西、西螺、泰安及東山，平均客單價成長至169元，由主打一站式購足東部名產的蘇澳奪冠，南投及東山位居二、三名。

此外，2026年完善的春節整備也帶動消費買氣，春節營收達3.75億，年增約8%，春節營收排名以清水（6,328萬）居冠，且其大年初三達886萬元，刷新歷史單日最高紀錄，伴手禮推升平均客單價達194元，前三名分別為清水、蘇澳及古坑。

停車休憩與如廁是用路人進入服務區的重要需求，高公局自2013年起全面進行老舊公廁改建(20處)，2025年完成最後1處泰安南站小客車公廁改建工程，全面升級友善如廁品質，國道各服務區公廁2026年100%榮獲縣市評鑑特優級，其中南投、石碇更分別獲得環境部績優公廁特優與新北市金質獎肯定。

此外，春節連假期間除透過車位彈性調撥及增加臨時停車空間，小型車停車格位提升至至平日1.44倍，也投入2.8倍的交通疏導人力與1.45倍的清潔人力，得使國道服務區各項公共設施維護品質受到用路人肯定。