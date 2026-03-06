快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽台灣球迷失格行徑惹議 網籲「3不」：真的此生最恨

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC），不少台灣球迷專程飛日本中華隊加油。社群平台Threads有網友向接下來會前來觀賽的台灣球迷喊話，提醒勿犯「3不」，包括非應援區就不要站、離場時帶走垃圾、如廁注意衛生，「說這裡台灣人多到像大巨蛋，還真的把在台灣的尿性全部搬過來是不是」。

該名網友表示，給之後3場要來的台灣人，第一，不是應援區就不要站、不要站、不要站，東蛋的規定很清楚。第二，自己的垃圾離場時自己拿去後面丟，不要留在地上、拍拍屁股走人。第三，女生上廁所不要半坐、亂噴又不擦，衛生紙丟馬桶、不要丟地上，「這真的此生最恨，從來沒有在東蛋看過這麼亂的」。

其他網友表示，「女廁真的很可怕，從台灣帶過去的陋習很可怕」、「離開前要沖水！我很訝異超多人都不沖水」、「真的，散場還在那邊幫左右鄰居撿垃圾，台灣人要出國拜託，素質也帶出來」、「我也被擋住了。我中年了。只想享受看球」、「真的不要出國丟臉好嗎」、「散場時候垃圾桶才真是恐怖，吃完廚餘不分類直接丟垃圾桶。買東西的時候請學基本英文，櫃檯人員不懂中文不要一直用中文說您要買什麼」、「大巨蛋也沒亂成這樣，是整個都放飛了是嗎」。

日本 櫃檯人員 中華隊

延伸閱讀

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

2013年經典賽 熱血體育主播徐展元「好想贏韓國」金句連發 破圈爆紅

經典賽／澳洲隊3左投壓制 中華隊遭0：3完封

經典賽／澳洲左投砸陳傑憲遭台灣球迷出征 網感嘆：超級丟臉

相關新聞

美伊衝突...台灣家用桶裝瓦斯有漲有不漲 用戶哀哀叫

美伊衝突進入第六天，國際油價飛漲，國內家用桶裝瓦斯也漲價，市面部分桶裝瓦斯每公斤漲價零點六元，家庭常用二十公斤每桶漲價十二元，有的沒漲，市場價格紊亂除了令不少用戶困惑，也有用戶哀哀叫「又漲價」；彰化縣瓦斯行今表示，國內家用桶裝瓦斯分為中油和台塑兩大供應系統，這波漲價是台塑系統，沒告知調漲原因。

未來1周3波東北季風密集南下 北東晴雨交替溫度起伏大 高山有望降雪

未來1周3波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，北部、東半部天氣和溫度變化相當迅速，基隆北海岸、宜蘭今天和下周一可能會有較大雨勢出現，戶外活動要特別注意。季節從冬天逐漸轉變為春天，大氣環境開始比較不穩定，雖然還沒有雷雨出現，但降雨強度比較大，開始有短延時強降雨出現，降雨型態會有所轉變。

恐違健保法！賴清德要暫停藥價調查3年 醫界獻3對策：行使行政裁量權

賴清德總統昨指出，將暫停藥價調查（DET）三年。不過，藥價調查、調整機制在「健保法」中明文規定，賴總統一聲令下就取消藥價調查，被外界詬病有違法疑慮。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，政府可透過墊高未來3年藥費目標值，行使藥費調整幅度裁量權，或以供應鏈特殊情勢影響國安為由，暫緩行政程序實施，就能達成不違法，但暫停藥價調查的目標。

還有冷氣團？ 賈新興：未來10天東北季風一波接一波 這2天冷空氣升級

未來10天東北季風一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天及下周一至下周二受東北季風影響，下周四至下周五受偏強東北季風或大陸冷氣團影響。

雪深5公分！銀白世界再現 玉山積雪畫面絕美

中央氣象署玉山氣象站今天清晨天氣晴朗，白雪覆蓋山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口的零下3.7度，玉山測站也只有零下0.9度低溫。氣象署說，玉山氣象站早上仍有積雪約5公分。

大雨+濃霧特報齊發 吳德榮：北台愈晚愈濕冷 下周二又有鋒面到

水氣偏多，宜蘭縣及花蓮縣已有豪雨發生，中央氣象署發布大雨特報，今天東半部地區有局部大雨發生的機率，注意短延時強降雨及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。