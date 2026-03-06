經典賽台灣球迷失格行徑惹議 網籲「3不」：真的此生最恨

2026世界棒球經典賽（WBC），不少台灣球迷專程飛日本為中華隊加油。社群平台Threads有網友向接下來會前來觀賽的台灣球迷喊話，提醒勿犯「3不」，包括非應援區就不要站、離場時帶走垃圾、如廁注意衛生，「說這裡台灣人多到像大巨蛋，還真的把在台灣的尿性全部搬過來是不是」。

該名網友表示，給之後3場要來的台灣人，第一，不是應援區就不要站、不要站、不要站，東蛋的規定很清楚。第二，自己的垃圾離場時自己拿去後面丟，不要留在地上、拍拍屁股走人。第三，女生上廁所不要半坐、亂噴又不擦，衛生紙丟馬桶、不要丟地上，「這真的此生最恨，從來沒有在東蛋看過這麼亂的」。

其他網友表示，「女廁真的很可怕，從台灣帶過去的陋習很可怕」、「離開前要沖水！我很訝異超多人都不沖水」、「真的，散場還在那邊幫左右鄰居撿垃圾，台灣人要出國拜託，素質也帶出來」、「我也被擋住了。我中年了。只想享受看球」、「真的不要出國丟臉好嗎」、「散場時候垃圾桶才真是恐怖，吃完廚餘不分類直接丟垃圾桶。買東西的時候請學基本英文，櫃檯人員不懂中文不要一直用中文說您要買什麼」、「大巨蛋也沒亂成這樣，是整個都放飛了是嗎」。