國道服務區營收創新高 去年全年首破60億

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
國道服務區營收創新高。圖／高公局提供
國道服務區營收創新高。圖／高公局提供

國道服務區提供用路人全年無休的營運服務，高公局統計，國道15處服務區去年度總營收首度突破60億大關，達61.5億元，較民國113年53.7億成長14.5%，營收前5名依序為清水、關西、西螺、泰安及東山。平均客單價更成長至169元，其中由主打一站式購足東部名產的蘇澳奪冠，客單價達208元。

高公局表示，停車休憩與如廁是用路人進入服務區的重要需求，高公局自102年起全面進行老舊公廁改建（20處），114年完成最後1處泰安南站小客車公廁改建工程，全面升級友善如廁品質，國道各服務區公廁114年100%榮獲縣市評鑑特優級，其中南投、石碇更分別獲得環境部績優公廁特優與新北市金質獎肯定。

此外，高公局表示，春節連假期間除透過車位彈性調撥及增加臨時停車空間，小型車停車格位提升至至平日1.44倍，也投入2.8倍的交通疏導人力與1.45倍的清潔人力，國道服務區各項公共設施維護品質受到用路人肯定。

國道服務區服務品質提升也反映在營收表現，高公局表示，各家營運廠商紛紛透過商品打折優惠等行銷活動，讓營運業績展現萬馬奔騰氣象，各項營收再攀高峰。

高公局統計，15處服務區114年度總營收首度突破60億大關，達61.5億元，較113年53.7億成長14.5%，營收前5名依序為清水、關西、西螺、泰安及東山，平均客單價成長至169元，由主打一站式購足東部名產的蘇澳奪冠，南投及東山位居二、三名。

高公局說，今年完善的春節整備也帶動消費買氣，春節營收達3.75億，較114年成長約8%，春節營收排名以清水（6,328萬）居冠，且其大年初三達886萬元，刷新歷史單日最高紀錄，伴手禮推升平均客單價達194元，前3名分別為清水、蘇澳及古坑。

公廁 蘇澳 營收

