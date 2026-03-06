民眾出院返家銜接長照天數 今年目標力拚「2天」內銜接

協助民眾安心出院、返家後照顧不中斷，衛福部2017年起推動「出院準備銜接長照服務計畫」，民眾出院後銜接長照服務的平均天數，已從2017年的51天大幅縮短至去年的4天，衛福部長照司表示，今年起更以平均2天內完成銜接為目標，逐步朝向出院當天即能接上長照服務的目標邁進。

衛福部表示，許多民眾在住院治療結束後，仍需要他人照顧、復能或生活協助，但常因不熟悉長照申請流程或需等待服務媒合，導致出院後出現照顧空窗。「出院回家後，誰來顧？」、「不懂照顧怎麼辦？輔具去哪買？」、「走路還不穩、要回診，家人忙得過來嗎？」也正是許多準備出院病人及其家屬常見的擔憂。

衛福部自2017年推動「出院準備銜接長照服務計畫」並持續精進，從今年起，醫院出院準備團隊在住院期間即主動介入，除了協助有需要的民眾在醫院內完成長照需要等級評估外，同時協助核定簡易照顧計畫及進行長照服務媒合，加速病人出院後，取得簡易輔具或交通接送出院返家等長照服務。

在住院期間透過長照需要評估完成照顧安排，民眾返家後不必自行奔波申請長照評估及照顧計畫。對於行動不便或需要定期回診的民眾而言，能有效降低出院後的照顧困難、也減輕家屬的壓力，並有助於提升整體照顧品質。

衛福部強調「出院不是照顧的結束，而是回到社區生活的開始」，經由醫療與長照體系的緊密合作，民眾能在熟悉的家庭與社區中，獲得持續且貼近需求的照顧支持，達到長照3.0醫照整合的目標。

衛福部提醒，民眾出院後如有長照服務需求，可於住院期間向有參與出院準備銜接長照服務的醫院提出申請（全國參加醫院查詢），或撥打長照服務專線1966，由專人協助說明相關服務與申請流程。未來，將持續精進出院準備與長照銜接機制，打造讓民眾「放心治療、安心出院、在家好好生活」的長照支持網絡。