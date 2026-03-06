影／醫事團體憂過勞 籲醫療評鑑改革應納合理人力配置

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北報導
台灣醫事檢驗產業工會常務理事、醫檢師徐宏杰（前排右），提出立即修改將人力配置納入醫院評鑑的改革藍圖中等訴求。記者蘇健忠／攝影
台灣醫事檢驗產業工會常務理事、醫檢師徐宏杰（前排右），提出立即修改將人力配置納入醫院評鑑的改革藍圖中等訴求。記者蘇健忠／攝影

台灣醫療工會聯合會、台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會等團體上午齊聚行政院前陳情抗議，並舉行「評鑑延長、人力不補？評鑑改革，過勞無解！」記者會，台灣醫療工會聯合會秘書長高若想呼籲衛福部在進行「醫療評鑑改革」時，醫事人員人力配置應納入，不能讓醫療人員血汗過勞，只有合理化的人力，才能保障醫事人員權益及病患安全。

台灣醫事檢驗產業工會常務理事、醫檢師徐宏杰表示目前醫院中的醫檢師、呼吸治療師等醫事技術人員都面臨人力不足的問題，問題根源便是「醫療評鑑」中對於人力的規範過於鬆散。徐宏杰痛批，衛福部當前的評鑑改革著重在延長評鑑效期、導入智慧醫療，然而醫檢師、呼吸治療師等醫事人員的「人力配置」都已經數十年沒有調整，完全跟不上時代。工會與衛福部就相關議題已溝通兩年，衛福部卻運未召開研商會議，至今仍「零進度」，令人難以接受。

徐宏杰提出三點重要聲明：第一點，立即修改將人力配置納入醫院評鑑的改革藍圖之中；第二點，立即啟動評鑑的研修會議，讓我們知道什麽時候可以進行討論；第三點，希望衛福部可以聽取工會的意見，把醫療機構設置標準去做一個正確的修復，而不是用過去陳舊的條文，來評斷現在的醫療需求。

台灣醫療工會聯合會秘書長高若想上午在行政院前陳情抗議，呼籲衛福部在進行「醫療評鑑改革」時，醫事人員人力配置應納入，不能讓醫療人員血汗過勞，只有合理化的人力，才能保障醫事人員權益及病患安全。記者蘇健忠／攝影
台灣醫療工會聯合會秘書長高若想上午在行政院前陳情抗議，呼籲衛福部在進行「醫療評鑑改革」時，醫事人員人力配置應納入，不能讓醫療人員血汗過勞，只有合理化的人力，才能保障醫事人員權益及病患安全。記者蘇健忠／攝影

台灣醫療工會聯合會、台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會等團體上午齊聚行政院前陳情抗議，呼籲衛福部在進行「醫療評鑑改革」時，醫事人員人力配置應納入，不能讓醫療人員血汗過勞，只有合理化的人力，才能保障醫事人員權益及病患安全。記者蘇健忠／攝影
台灣醫療工會聯合會、台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會等團體上午齊聚行政院前陳情抗議，呼籲衛福部在進行「醫療評鑑改革」時，醫事人員人力配置應納入，不能讓醫療人員血汗過勞，只有合理化的人力，才能保障醫事人員權益及病患安全。記者蘇健忠／攝影

台灣醫療工會聯合會、台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會等團體上午齊聚行政院前陳情抗議，手舉「評鑑標準萬年沒修改，醫療人員血汗過勞中」的標語表達訴求。記者蘇健忠／攝影
台灣醫療工會聯合會、台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會等團體上午齊聚行政院前陳情抗議，手舉「評鑑標準萬年沒修改，醫療人員血汗過勞中」的標語表達訴求。記者蘇健忠／攝影

