快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

聽新聞
0:00 / 0:00

掃墓濃煙擾國道地雷路段曝 能見度不佳時駕駛該這樣做保命

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
高公局提醒，掃墓用火須注意，避免影響國道行車。圖／高公局提供
高公局提醒，掃墓用火須注意，避免影響國道行車。圖／高公局提供

清明連假將至，民眾祭祖掃墓燃燒冥紙和雜草，倘稍有不慎，除易引起火災，火災濃煙更將影響行車視線，尤其是靠近國道沿線，更加影響行車安全，高公局提醒大家務必注意用火安全。

高公局表示，經調查國道沿線鄰近墓區路段，主要分布在國1林口、楊梅、頭份、三義，國3基金、南港系統、木柵、三鶯、大溪、龍潭、關西、後龍、通霄、苑裡、大甲、草屯、名間、竹山、白河、善化、關廟、燕巢系統，國3甲萬芳，國5石碇、坪林、頭城、宜蘭、羅東、蘇澳及國10燕巢、旗山端等沿線區域，以往曾經發生掃墓燃燒冥紙濃煙飄散國道影響行車視線等情事，行經該等路段用路人注意，掃墓民眾留意國道行車安全。

高公局呼籲民眾掃墓時牢記「四不二記得」原則，「不」任意焚燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，以免因燃燒冥紙、雜草等產生濃煙影響國道視線，造成行車安全疑慮。

另台灣因地形及季風因素，於每年春季易發生起霧情形，霧氣隨著氣流四處飄移，容易影響視線，駕駛人稍有不慎便可能引發事故。高公局提醒，用路人行駛於國道遇濃煙或濃霧影響視線時，請減速慢行並適當加大行車距離；能見度不佳時，應即減速並開亮車頭大燈及霧燈（或危險警告燈），勿隨意變換車道、緊急煞車或將車輛停於車道上，以維自身安全。

國道 高公局 掃墓

延伸閱讀

不擠清明連假掃墓 國道連假前2個周休單一費率再7折

國道違規排名 超速蟬聯第一

228連假首日 國道車禍72件塞爆

駕駛快看…228連假國道湧車潮 高公局估18大路段易塞

相關新聞

美伊衝突...台灣家用桶裝瓦斯有漲有不漲 用戶哀哀叫

美伊衝突進入第六天，國際油價飛漲，國內家用桶裝瓦斯也漲價，市面部分桶裝瓦斯每公斤漲價零點六元，家庭常用二十公斤每桶漲價十二元，有的沒漲，市場價格紊亂除了令不少用戶困惑，也有用戶哀哀叫「又漲價」；彰化縣瓦斯行今表示，國內家用桶裝瓦斯分為中油和台塑兩大供應系統，這波漲價是台塑系統，沒告知調漲原因。

大雨+濃霧特報齊發 吳德榮：北台愈晚愈濕冷 下周二又有鋒面到

水氣偏多，宜蘭縣及花蓮縣已有豪雨發生，中央氣象署發布大雨特報，今天東半部地區有局部大雨發生的機率，注意短延時強降雨及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

未來1周3波東北季風密集南下 北東晴雨交替溫度起伏大 高山有望降雪

未來1周3波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，北部、東半部天氣和溫度變化相當迅速，基隆北海岸、宜蘭今天和下周一可能會有較大雨勢出現，戶外活動要特別注意。季節從冬天逐漸轉變為春天，大氣環境開始比較不穩定，雖然還沒有雷雨出現，但降雨強度比較大，開始有短延時強降雨出現，降雨型態會有所轉變。

還有冷氣團？ 賈新興：未來10天東北季風一波接一波 這2天冷空氣升級

未來10天東北季風一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天及下周一至下周二受東北季風影響，下周四至下周五受偏強東北季風或大陸冷氣團影響。

雪深5公分！銀白世界再現 玉山積雪畫面絕美

中央氣象署玉山氣象站今天清晨天氣晴朗，白雪覆蓋山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口的零下3.7度，玉山測站也只有零下0.9度低溫。氣象署說，玉山氣象站早上仍有積雪約5公分。

妻陪丈夫回診8年卻突然缺席 醫得知原因嘆：愛比醫療更讓人活得久

新光醫院心臟內科醫師王子林日前在臉書分享一個讓人難過又感動的案例，一名男病患8年來每次回診都有老婆相陪，而妻子愛之深、責之切地抱怨丈夫愛抽菸喝酒，然而日前男子卻獨自一人回診，詢問後才得知太太已經病逝，讓王子林聽了心情相當複雜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。