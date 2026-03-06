聽新聞
掃墓濃煙擾國道地雷路段曝 能見度不佳時駕駛該這樣做保命
清明連假將至，民眾祭祖掃墓燃燒冥紙和雜草，倘稍有不慎，除易引起火災，火災濃煙更將影響行車視線，尤其是靠近國道沿線，更加影響行車安全，高公局提醒大家務必注意用火安全。
高公局表示，經調查國道沿線鄰近墓區路段，主要分布在國1林口、楊梅、頭份、三義，國3基金、南港系統、木柵、三鶯、大溪、龍潭、關西、後龍、通霄、苑裡、大甲、草屯、名間、竹山、白河、善化、關廟、燕巢系統，國3甲萬芳，國5石碇、坪林、頭城、宜蘭、羅東、蘇澳及國10燕巢、旗山端等沿線區域，以往曾經發生掃墓燃燒冥紙濃煙飄散國道影響行車視線等情事，行經該等路段用路人注意，掃墓民眾留意國道行車安全。
高公局呼籲民眾掃墓時牢記「四不二記得」原則，「不」任意焚燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，以免因燃燒冥紙、雜草等產生濃煙影響國道視線，造成行車安全疑慮。
另台灣因地形及季風因素，於每年春季易發生起霧情形，霧氣隨著氣流四處飄移，容易影響視線，駕駛人稍有不慎便可能引發事故。高公局提醒，用路人行駛於國道遇濃煙或濃霧影響視線時，請減速慢行並適當加大行車距離；能見度不佳時，應即減速並開亮車頭大燈及霧燈（或危險警告燈），勿隨意變換車道、緊急煞車或將車輛停於車道上，以維自身安全。
