不擠清明連假掃墓 國道連假前2個周休單一費率再7折

今年清明節連假為4月3日至4月6日，共計4天，清明節為連假第3日。高速公路局研判交通需求將以返鄉掃墓及旅遊旅次為主，預估假期交通量為111至123百萬車公里；其中首日南向可達70百萬車公里，為平日的1.5倍。為疏散車流，高公局自連假前兩個周休就啟動疏導措施，其中收費方式採單一費率再7折，鼓勵民眾提前掃墓。

高公局表示，本次於清明節連假前兩個周休，為3月21、22、28及29日，也規畫多項疏導措施，藉此鼓勵民眾多利用節前周休提早掃墓，以避開連假車流。

包括連假前兩個周六（3月21日及28日），5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。連假前兩個周日（3月22日及29日），15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道的北向入口匝道高乘載管制。連假前兩個周休（3月21、22、28及29日）採單一費率再7折。

清明節連假期間，高公局為維護國道合理服務水準，也規劃相關疏導措施，包括匝道封閉：4月3日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。4月4日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。4月5日及6日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

4月3日，6至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道，以及4月4日至6日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道口實施高乘載管制。4月3日至6日實施單一費率，4月3日至6日，每日0至5時則暫停收費。

以上疏運相關資訊，均可至高公局疏運宣導網站或透過1968App查詢。