未來1周3波東北季風密集南下 北東晴雨交替溫度起伏大 高山有望降雪

未來1周3波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，北部、東半部天氣和溫度變化相當迅速，基隆北海岸、宜蘭今天和下周一可能會有較大雨勢出現，戶外活動要特別注意。季節從冬天逐漸轉變為春天，大氣環境開始比較不穩定，雖然還沒有雷雨出現，但降雨強度比較大，開始有短延時強降雨出現，降雨型態會有所轉變。

目前天氣，劉宇其表示，主要降雨集中在東半部地區，也因為東北季風減弱了，溫度稍微回升，加上華南雲系通過的時候，整體的大氣變得比較不穩定，所以從昨晚到今天清晨，東半部都出現比較明顯的降雨，其中宜蘭、花蓮甚至有來到豪雨等級的降雨，當中有相當明顯的短延時強降雨出現。

截至今天上午8時的累積雨量，宜蘭南澳來到207毫米，花蓮秀林也有183.5毫米，台東長濱也有101毫米。他說，又以花蓮崇德出現短延時強降雨的雨勢最明顯，時雨量甚至來到94.5毫米，氣象署一度針對東半部地區發布大雷雨即時訊息。

劉宇其表示，今天開始，台灣轉為受到蒙古南下的大陸冷高壓影響，風向逐漸轉為東北風，所以降雨又會往東北部集中過來。未來1周將會先後有3波大陸冷高壓帶來的東北季風，第一波是今天正在逐漸增加，高壓預計今天到明天來到中國華北一帶，東北季風到明天還是相當強盛，明天北部、東北部地區天氣偏涼。但是很快地周日開始改吹偏東風，但是高壓接續南下，所以下周一會是第二波東北季風增強，對北部、東半部天氣又會有所影響。

下周三高壓又會開始來到黃海附近，台灣附近改吹偏東風，下周四有另外一股東北季風增強。劉宇其表示，東北季風影響主要是北部和東半部地區，未來一整周降雨和溫度以北部和東半部變化比較明顯，相對的中部和南部大致上是穩定且比較溫暖的天氣。

降雨趨勢，劉宇其表示，今天東北季風增強，水氣比較多，北部、東半部持續有短暫雨，相較之下降雨熱區逐漸往基隆北海岸、宜蘭移動，這些區域可能有較大雨勢發生。明天、周日雖然還是東北季風影響，但是水氣逐漸減少了，台北、東半部地區還是會有些短暫陣雨出現。

劉宇其說，下一波東北季風預計下周一增強，迎風面水氣又會逐步增多，要到下周三水氣才會有減少趨勢，北部、東半部晴雨交替明顯。

溫度變化也是相當明顯，劉宇其表示，今天是溫度下降過程，明天到周日清晨會是第一波比較涼的時間點，北台灣整天感受偏涼；其他地區溫度變化沒那麼大，反而是日夜溫差大的天氣型態，清晨溫度偏涼。周日東北季風減弱，北台灣溫度略有回升。下周一東北季風南下的時候，北部高溫又會有下降情形。後續隨著東北季風減弱，下周三溫度又有回升趨勢。

劉宇其表示，溫度變化在北台灣相當迅速，中部、南部則是日夜溫差比較大的天氣型態。

未來1周北部、東半部天氣和溫度變化相當迅速，中部、南部相對天氣穩定，溫度白天比較溫暖，清晨仍有涼意。劉宇其表示，東北季風影響期間，沿海空曠地區風力比較大，海邊活動和戶外活動注意安全。東北季風增強的時間點，基隆北海岸、宜蘭今天和下周一可能會有較大雨勢出現，戶外活動要特別注意。

至於高山降雪機率，劉宇其說，下周二在3500公尺以上高山可能會有固態降水或降雪現象，路面可能會有結冰情形。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨現況。圖／中央氣象署提供