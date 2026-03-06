恐違健保法！賴清德要暫停藥價調查3年 醫界獻3對策：行使行政裁量權

賴清德總統昨指出，將暫停藥價調查（DET）三年。不過，藥價調查、調整機制在「健保法」中明文規定，賴總統一聲令下就取消藥價調查，被外界詬病有違法疑慮。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，政府可透過墊高未來3年藥費目標值，行使藥費調整幅度裁量權，或以供應鏈特殊情勢影響國安為由，暫緩行政程序實施，就能達成不違法，但暫停藥價調查的目標。

洪子仁分析，「健保法」第62條中，核心精神為支付醫療機構藥費「超出預設目標」才需調整，而該目標是依衛福部每年行政命令訂定，因此主管機關只要調升這3年藥費支出目標值，納入藥物韌性、關鍵藥品儲備成本，就可確保藥費「未超出目標值」，不需啟動藥價調整。

另一解套方式為行政部門行使「藥物支付標準」調整幅度裁量權。洪子仁指出，健保法雖規定政府應修正支付標準，但並未限制修正幅度，行政機關只要主張賴總統指示3年暫停調整藥價期間，藥品供應系統重整，既有數據不足以支持調整決策，為避免草率調整藥價，導致斷藥危機，影響民眾權益，便可決定「不變動價格」為最合適修正方式。

洪子仁指出，藥價調查具體作業程序，多在行政規命令中規範，而非在「健保法」母法明定，當前地緣政治、供應鏈不穩，政府可將此情況視為「影響國安、國家醫療韌性之特殊情勢」，修正行政命令或暫緩執行細則，就可在不牴觸「健保法」母法精神下，凍結特定條款執行，爭取3年不調整藥價的緩衝時間。

「頻繁調整藥價，已導致藥品利潤過低，面臨斷貨或退出市場情況。」洪子仁強調，暫停3年藥價調查，且未來藥價調整省下費用，不再流回總額，而是投入支持學名藥發展，可幫助醫院與藥商穩定現有藥事管理流程，讓臨床醫療院所專注臨床服務，而非逐年應對藥價波動帶來的經營衝擊，病患也可免於換藥或斷藥。

另，賴總統提出將對1700種臨床藥品進行分類，區分藥品供應風險等級。洪子仁認為這是「務實作法」，釐清哪些藥品具供應鏈鍛鍊風險，與鄰國日本等「民主供應鏈」合作儲備原料藥，有助我國面對地緣政治挑戰、傳染病威脅時，保障國人用藥安全，配合未來藥價調查省下費用投入學名藥發展，也可幫助本土藥廠轉型高品質生產，提升藥品「自給自足」的比率。