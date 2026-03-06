高齡社會長照支出每月達7萬元 女性成隱性犧牲者

台灣正式邁入超高齡社會，長期照護需求快速攀升，經統計，長期照顧支出每月高達5至7萬元，加上照顧者常迫離開職場，讓許多家庭陷入被形容為「流沙中年」的照顧危機。創世基金會統計指出，植物人主要照顧者有65%女性，平均照顧年資7年，女性照顧者成長照體系中最沉默的承擔者。

家住新北47歲的小君，2019年在職場中風倒下，這場噩耗同時影響另一位女性的命運，小君媽媽被迫改變原有的生活步調，成為主要家庭照顧者。在台灣長照體系中，女性往往是那群最沉默的承擔者，小君媽媽頂著高齡與病痛陪同小君頻繁往返醫院復健，但每月沉重支出與奔波，讓這位母親在經濟與身心雙重壓力下，幾近崩潰。

在2021年經由轉介，創世基金會板橋院承接繁重照護責任，成為這對母女生命中的轉折，現在小君媽媽每周探視時都會在小君耳邊說說話，雖依舊不捨但也終於嶄露久違的微笑，也讓小君媽媽感覺不再孤軍奮戰，重新找回女性的尊嚴與生活重心。

創世基金會成立邁入40年，全台共有17所安養院，歷年安養3024位植物人，免費到宅服務1萬6711位植物人及重度臥床老人，減輕近2萬個家庭的負擔。

創世基金會表示，目前正籌建花蓮新院及嘉義擴院，期望台灣各縣市皆有植物人安養院，落實在地照護，打造長照安全網，呼籲社會大眾支持「築院計畫」每單位600元，支持嘉義新院（水泥、砂石等）建造經費或捐助到宅服務1200元，支持一次專業到宅照護服務。