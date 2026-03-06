妻陪丈夫回診8年卻突然缺席 醫得知原因嘆：愛比醫療更讓人活得久

新光醫院心臟內科醫師王子林日前在臉書分享一個讓人難過又感動的案例，一名男病患8年來每次回診都有老婆相陪，而妻子愛之深、責之切地抱怨丈夫愛抽菸喝酒，然而日前男子卻獨自一人回診，詢問後才得知太太已經病逝，讓王子林聽了心情相當複雜。

王子林醫師在臉書上寫道，這名男子英俊挺拔，卻愛抽菸喝酒，8年前一次心肌梗塞急救回來，此後便成為他門診的患者。王子林回憶每次男子回診時，太太都陪在身邊，而她長得很漂亮，外型高挑又有氣質，很像電視裡的model。

太太常常抱怨丈夫愛抽菸喝酒，又不按時服藥，還亂吃零食造成血糖飆高，但唸完後又默默地幫丈夫把藥袋收好，還提醒要怎麼吃，這些舉動都讓王子林看在眼裡。

去（2025）年12月，男子獨自回診，王子林詢問後得知太太罹癌而感到驚訝。3月4日對方再度一個人回診，討論完病情和報告後，王子林問了妻子的狀況，男子低著頭並且輕聲地透露太太已經在前一晚離世了，「那一瞬間，整個診間安靜了好幾秒，空氣似乎慢慢沉了下來」。

王子林感嘆地說，這8年來，每次門診聽到男子的妻子不斷地叨唸、抱怨，其實都是對另一半滿滿的愛。當年妻子救了男子的命，但這次丈夫卻留不住她，這也讓王子林很有感觸地說，「也許一個人能活很久，不是因為醫療而是因為曾經有人那麼努力地愛過他。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康