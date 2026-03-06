快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
目前鋒面尾端正在逐漸經過北部、東北部上空,今天上午很快就會通過並且繼續往東移動,後續東北季風隨之增強,北部、東半部地區今天持續有短暫陣雨機會,迎風面局部單點可能有較多的累積雨量。
昨天傍晚起到今天清晨前，在宜花沿海出現顯著的強降雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，是因受到鋒面系統尾端接近影響，鋒前不穩定對流系統在台灣東部、東北部及北部海面發展，並且影響到宜蘭、花蓮一帶沿海陸地。宜蘭南澳的累積雨量在短短時間內就超過200毫米，宜蘭蘇澳、花蓮秀林及新城等地也都有100至200毫米之間的累積雨量，雖然強降雨的範圍不大，但是雨量卻相當驚人。

吳聖宇說，目前鋒面尾端正在逐漸經過北部、東北部上空，今天上午很快就會通過並且繼續往東移動，後續東北季風隨之增強，北部、東半部地區今天持續有短暫陣雨機會，迎風面局部單點可能有較多的累積雨量。幸好鋒前對流發展區域隨著鋒面東移而逐漸往外海遠去，對宜花沿海的影響已經明顯減小。

中南部地區則比較不受影響，吳聖宇表示，上午期間在中部沿海地區可能還有些零星局部降雨機會，下午之後就轉為多雲到晴的天氣為主。

溫度方面，他說，今天東北季風南下，配合降雨影響，北部、東北部白天高溫為19至21度，中部及花東地區高溫有23至26度，南部高溫可達到27至29度，南北之間的溫度差異較為明顯。夜晚到明天清晨受東北季風影響，中北部、東北部都市地區低溫15至16度，空曠地區可能降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫17至18度，空曠地區可能降到16度或以下。

吳聖宇表示，明天、周日受到東北季風影響，中層水氣減少，降雨部分會縮減到以迎風面地區為主，包括基隆北海岸、大台北東側區域、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島一帶有局部短暫陣雨，其他地方則是多雲或有陽光的天氣，安排出遊行程還是以西半部地區較為理想。

溫度方面，吳聖宇表示，周末期間在北部、東北部、東部較為偏涼，尤其明天溫度較低，明天在北部、東北部白天高溫只有17至19度，東部的花蓮高溫19至21度，中部及台東地區高溫23至25度，南部高溫仍有26至28度，南北之間的溫度差異會更加明顯。

他說，明天夜晚到周日清晨，中北部、東北部都市地區低溫會降到14至15度，空曠地區低溫12至14度或以下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區低溫可能降到15度或以下，要留意輻射冷卻造成的局部低溫現象，同時中南部的日夜溫差很大，也要多加注意。

到了周日白天，北部、東北部及花蓮地區溫度較為回升，高溫回升到20至23度間，中部及台東地區高溫24至26度，南部高溫仍有26至28度，南北之間的差異還是比較大。他表示，周日夜晚到下周一清晨，中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區仍有機會降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區仍有機會降到16度或以下，持續要留意輻射冷卻的局部低溫以及中南部日夜溫差明顯的情況。

下周一、下周二再有一波東北季風遞補下來，吳聖宇表示，同時中層也有些水氣將要通過台灣附近，屆時迎風面的北部、東半部降雨將可能較為增多，中南部平地的雲量也會增多，山區則是會有些局部短暫陣雨的機會。

吳聖宇表示，下周一白天的溫度變化不大，北部、東北部、花蓮等地白天高溫仍有20至23度，中部及台東高溫24至26度，南部高溫26至28度，夜晚到下周二清晨東北季風帶來的冷空氣逐漸影響，中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區有機會降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區有機會降到16度或以下，中南部的日夜溫差依然很明顯。

他說，下周二北部、東北部到花蓮一帶高溫就會比較明顯下降到18至20度，中部及台東高溫也會下降到21至23度，南部高溫下降到23至25度。夜晚到下周三清晨中北部、東北部都市地區低溫降到14至15度，空曠地區可能出現12至14度或以下低溫，南部及花東都市地區低溫16至17度，空曠地區可能出現15度或以下低溫，又會是比較偏涼的一段時間，中南部的日夜溫差還是比較明顯。

下周三到周五之間，還有再一波東北季風南下的機會。吳聖宇表示，展望未來7至10天，東北季風較為頻繁且密集南下的周期，連續將有2至3波東北季風要接連南下，中間沒有太明顯的空檔，不過看起來水氣都不是太多，主要的降雨變化集中在迎風面地區，冷空氣也不是特別強，溫度方面以北部、東北部、東部的起伏變化較為明顯，中南部主要會反應在日夜溫差大的部分。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

未來10天2至3波東北季風接力 降雨熱區曝 北東溫度起伏劇烈

昨天傍晚起到今天清晨前，在宜花沿海出現顯著的強降雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，是因受到鋒面系統尾端接近影響，鋒前不穩定對流系統在台灣東部、東北部及北部海面發展，並且影響到宜蘭、花蓮一帶沿海陸地。宜蘭南澳的累積雨量在短短時間內就超過200毫米，宜蘭蘇澳、花蓮秀林及新城等地也都有100至200毫米之間的累積雨量，雖然強降雨的範圍不大，但是雨量卻相當驚人。

