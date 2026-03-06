還有冷氣團？ 賈新興：未來10天東北季風一波接一波 這2天冷空氣升級

未來10天東北季風一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天及下周一至下周二受東北季風影響，下周四至下周五受偏強東北季風或大陸冷氣團影響。

天氣趨勢，他說，明天，受東北季風影響，周日東北季風減弱，明天至周日，大台北東半部、北海岸、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨，午後台東至鵝鑾鼻一帶亦有零星短暫雨。下周一至下周二，受東北季風影響，其中下周一，北北基宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。下周二，台中以北、宜花東及高屏有零星短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫雨。下周三，北海岸、基隆至東北角及宜花東有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及高屏有零星短暫雨。

賈新興表示，下周四至下周五，受偏強東北季風或大陸冷氣團影響，宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周五，各地天氣穩定晴朗，午後南投轉多雲。下周六至15日，各地天氣穩定晴朗。

他說，綜合研判下周五起至4月中旬止，台灣各地降雨轉以偏少的機率較高，氣溫轉以偏暖的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。