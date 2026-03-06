快訊

美伊衝突...台灣家用桶裝瓦斯有漲有不漲 用戶哀哀叫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
家用桶裝瓦斯中油沒漲，台塑先漲，引起用戶困惑。本報資料照片
家用桶裝瓦斯中油沒漲，台塑先漲，引起用戶困惑。本報資料照片

美伊衝突進入第六天，國際油價飛漲，國內家用桶裝瓦斯也漲價，市面部分桶裝瓦斯每公斤漲價零點六元，家庭常用二十公斤每桶漲價十二元，有的沒漲，市場價格紊亂除了令不少用戶困惑，也有用戶哀哀叫「又漲價」；彰化縣瓦斯行今表示，國內家用桶裝瓦斯分為中油和台塑兩大供應系統，這波漲價是台塑系統，沒告知調漲原因。

台塑和中油的汽油與液化石油氣價格升降幾乎同步，本月二日起台塑系統的二十公斤家用桶裝瓦斯每桶漲價十元，彰化縣劉姓用戶表示，去年十月起分次漲價零點五元、兩元、零點五元、兩元，三月二日再漲零點六元，二十公斤裝家用桶裝瓦斯每桶累計漲價一百元，幾乎每月調漲「像溫水煮青蛙」。

彰化縣鄰近台塑雲林麥寮廠，大部分家用桶裝瓦斯來自台塑供應系統，本月二日起民眾叫送瓦斯，最常用的家用桶裝瓦斯二十公斤一桶漲價十元，依送瓦斯路程遠近，每桶漲至七百二十元、七百卅元到七百五十元。

民眾使用家用桶裝瓦斯，順利送來就好，通常不問哪個供應系統，溪湖鎮劉姓鎮民困惑「外國打仗，政府不是說會穩定物價，怎麼又漲價？」為劉家送瓦斯的陳姓業者表示，分裝場是寡占事業，溪湖鎮多是台塑系統供應，台塑的分裝場通知每公斤漲價零點六元，至於漲價原因從未告知瓦斯行。

楊姓瓦斯行業者說，國際油價不斷波動，中油和台塑不敢聯合漲價，但亦步亦趨調漲，這次美伊戰爭中油宣布不調漲，台塑先漲價原因很可能不是國營企業，民間企業按照國際油價反映成本，中油可能下周一凌晨零點也會漲價。

「美伊打仗，台灣能怎麼辦？」陳姓鎮民表示，去年十月起家用桶裝瓦斯幾乎每月漲價一次，先前漲四十元比較有感，這次再漲十元「感覺沒那麼明顯」，可是算一算到今年三月二日累計漲價一百元，還是有點心痛。

蔡姓麵店業者說，新冠疫情到現在原物料、工資多次上漲，米麵小吃店微調二、三次，這次瓦斯漲價應與中東戰爭有關，等戰爭平息石油就會降價，他暫不調整小吃價格以免顧客抗議「你們只會漲價沒跌價」。

