聽新聞
0:00 / 0:00
銀白世界再現 玉山積雪畫面絕美 雪深5公分
中央氣象署玉山氣象站今天清晨天氣晴朗，白雪覆蓋山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口的零下3.7度，玉山測站也只有零下0.9度低溫。氣象署說，玉山氣象站早上仍有積雪約5公分。
今天東北季風增強，氣象署說，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，有局部
較大雨勢發生的機率，北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，今晨至上午中部地區亦有零星短暫雨。
明天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。