今天北濕冷南晴暖 未來1周天氣數變 東北季風接力報到

今天清晨台南以北地區有局部低雲或霧影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園及苗栗已或將出現能見度不足200公尺的現象。影響區域：桃園市、苗栗縣。

中央氣象署說，今天華南水氣減少並遠離，隨後東北季風增強，迎風面北部、東半部地區及恆春半島為陰短暫雨的天氣，中南部山區亦有零星降雨，其中基隆北海岸及東北部地區降雨較持續、明顯，有較大雨勢發生的機率。中南部平地則為多雲到晴，可見陽光。

氣溫方面，今天各地清晨低溫為17至19度，而白天高溫在北台灣下降到18至20度，其他地區則為24至26度，尤其南部可來到28度左右，感受溫暖微熱，晚上隨著東北季風增強，各地溫度會再下降一些，普遍來到16至18度，尤其北台灣為15、16度，感受偏涼，留意溫度的變化，多加件外套注意保暖。

離島天氣，澎湖陰天，19至21度；金門晴時多雲，13至20度；馬祖陰天，12至16度。

周六至周日清晨東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周日白天起東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周六大台北地區亦有零星短暫雨。

下周一東北季風再增強，下周二東北季風影響，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三東北季風減弱，北台灣氣溫回升，早晚天氣仍較涼，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四東北季風又增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有零星短暫雨。

下周五、下周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；15日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；下周五至15日基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，春季天氣變化快速，後期天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。