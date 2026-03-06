大雨+濃霧特報齊發 吳德榮：北台愈晚愈濕冷 下周二又有鋒面到

水氣偏多，宜蘭縣及花蓮縣已有豪雨發生，中央氣象署發布大雨特報，今天東半部地區有局部大雨發生的機率，注意短延時強降雨及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，東半部雲層厚實，西半部雲層鬆散，降水回波大多在東側海上，台中以北有局部降雨，東半部較明顯。

台中以北地區有局部低雲或霧影響能見度，桃園、新竹、苗栗及台中已或將出現能見度不足200公尺的現象，中央氣象署已發布濃霧特報。

今天東北季風增強，吳德榮表示，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北台愈晚愈濕冷，平地最低氣溫約降至13度，台北測站≧15度、不符合大陸冷氣團，中南部晴時多雲，影響輕微。北部20降至13度、中部15至26度、南部17至28度、東部15至27度。

明天、周日東北季風影響，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，大台北西側多雲，中南部晴朗；吳德榮表示，明天北台偏冷，周日氣溫略升。下周一轉偏東風，水氣稍增，大台北及東半部仍有局部短暫雨，氣溫小幅微升。

吳德榮表示，下周二鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。下周三大陸高壓乾空氣開始南下，迎風面降雨逐漸停歇，天氣好轉；下周四起至15日大陸高壓乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，白天舒適微熱，夜間輻射冷卻強，清晨氣溫低，日夜溫差很大；另外，濕度很低，天乾物燥，山區掃墓需小心火燭。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。