春天天氣變化快 專家曝關鍵原因：系統一點火就爆 雷雨冰雹易出現
春天天氣變化快速，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，主要是因為在此時期，大氣環流正處於「冬季型向夏季型轉換的過渡期」，能量與動力條件都不穩定，冷暖氣團頻繁交會，介面水氣充沛，鋒面活動活躍，通常華南雲雨帶或是鋒面移動速度都會比較快，所以常易造成「今天冷、明天暖；上午晴、下午雨」的典型春季天氣型態。
他說，春天，在中高緯度的西風帶仍然偏強，噴流（jet stream）南北擺動幅度大，也易肇致鋒面或低壓系統移動速度快速， 這也是春天天氣「變化快、預報難度高」的重要動力因素。加上進入春季後，太陽輻射緣故，白天日照增強，地表加熱不均，對流開始活躍，容易觸發午後熱力對流、陣雨或雷雨等中小尺度天氣，常見現象包括「早上晴朗、下午突然下雨」。
另一方面，林得恩表示，春季環境大氣特性，大氣穩定度低，系統一點火就爆，此時高空環境仍冷、但在低層已經逐漸變暖、變濕，垂直溫度遞減率大，這種垂直結構分布，是非常有利於對流發展，小擾動就可能造成天氣劇烈變化，如春季的雷雨、冰雹、強陣風較容易出現。
林得恩今晨最新評估，本周天氣前後分別將受東北季風、東北季風再增強及華南雲雨帶東移的影響，北部、東北部及東半部地區不但環境水氣增多、降雨機會增大；氣溫也會轉趨涼冷。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
