AI眼底鏡進駐偏鄉幫看眼睛 有助及早揪出糖尿病風險

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
中央健康保險署署長陳亮妤（前排右三起）、衛生福利部部長石崇良、 Google台灣總經理林雅芳、 Google Health健康策略解決方案總經理Amy McDonough、數位人道協會創辦人潘人豪等人一同出席「Google台灣20週年 AI領航智慧健康」活動。記者林俊良／攝影
糖尿病病患最怕血糖太高對器官造成傷害，進而引發失明、截肢等，公衛專家發現，偏鄉民眾、阿公阿嬤很容易因衛教資訊不足、醫療資源欠缺而忽視糖尿病傷害。數位人道協會與健保署、Google、國衛院與北醫等團隊合作，將AI引入偏鄉，透過智慧眼底鏡檢查為糖尿病患進行風險分級，也量身打造個別化衛教，以更接地氣、更有效率的方式改善上述困境。

近日「Google深耕台灣20年，AI領航智慧健康」記者會中，WaCare 執行長暨數位人道協會創辦人潘人豪表示，公衛政策已逐漸從疾病治療轉向前端預防，愈往前端走，愈需要衛教資源、陪伴團隊投入。衛福部近年積極在偏鄉導入數位科技、資訊系統，提升醫療與公共衛生效能，在偏鄉地區，糖尿病、高血壓等慢性病病患特別需要衛教、醫療照護資源的支持，這也是推動數位化偏鄉初級照護計畫的核心動機。

上述計畫源於健保署、Google、國衛院與北醫團隊攜手合作的「糖尿病風險預測AI專案」（AI-on-DM），主要是為了共同打造偏鄉數位初級照護模式，其架構涵蓋醫療機構與社區單位，同時整合數據追蹤、風險評估、基層決策支援系統，以及居家介入模式，目標是希望從「預測」（Prediction）到「介入」（Intervention），為偏鄉民眾打造完整健康照護旅程，近幾年，已在南投縣與南投醫師公會、基層糖尿病協會等單位合作進行小型落地驗證。

潘人豪表示，目前正透過這項計畫，引入智慧眼底鏡檢查，並為偏鄉民眾進行早期糖尿病風險預測，高風險個案即時轉介專科醫療院所，低風險個案則透過健康存摺授權取得個人就醫紀錄，由 AI 生成專屬個人化衛教報告。為避免 AI 幻覺問題，系統也引用如國健署糖尿病衛教資源等大量臨床指引進行訓練，確保衛教資訊可信度，並提供給病人、醫療衛教師與醫療團隊作為輔助工具。

潘人豪表示，過去，偏鄉照服員每年需請假下山，至其他縣市接受教育訓練，造成不便。透過數位化學習模式，像一場兩小時的線上課程即可吸引 2000 位偏鄉照服員同步參與，效率大幅提升，且可每月持續提供多元線上服務與培訓，讓照服員在地即可獲得專業資源。未來計畫期望逐步擴展至台灣全部 93 處偏遠地區，希望藉由科技力量真正消弭城鄉健康不平等。

糖尿病 初級照護 健保署

