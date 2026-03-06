癌友心理支持 首波納頭頸癌、肺癌

衛福部目前提供十八至四十五歲青壯年民眾三次免費心理諮商，但癌症病人心理需求與一般民眾不同，尤其青壯年癌友，自殺風險高於成年罹癌者。病友團體建議，應設計癌症病人專屬諮商方案，並將心理諮商納入健保給付。衛福部心健司指，將針對頭頸癌、肺癌患者提供心理支持方案，擬於今年下半年實施。

台灣癌症基金會執行長張文震說，癌友真實挑戰是走出診間後，須面對康復、長期生存的焦慮，及癌症復發的恐懼，心理調適常孤立無援，而強化心理韌性，不僅增加病人心理健康，也有助延長存活期。

衛福部心健司長陳柏熹說，目前已與民間單位研議，從參與全方位癌症防治策進計畫醫院開始推動，初步規畫為頭頸癌及肺癌患者提供免費諮商，四月將公布計畫內容，預計今年下半年實施，預計嘉惠二萬八五○八人。