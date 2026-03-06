聽新聞
青年照顧者減壓 家總盼有陪跑制度
為替廿五歲以下青年照顧者減壓，行政院會昨通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」，從照顧、就學、就業著手，提供社區式服務、公費安置及學雜費減免等協助。行政院長卓榮泰說，請各部會與地方政府、學校協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持。家總表示，期待未來優先提供年輕家庭夜間居家服務，並安排專業輔導人員「陪跑」，協助做出人生規畫。
行政院青年諮詢委員林彥廷去年建議政府，應強化對承擔家庭主要照顧責任青少年支持。衛福部照顧者支持措施，目前針對被照顧者的長照需要等級第二級以上，且主要照顧者為廿五歲以下在學青年，依需求專案列冊，整合社福、教育及勞動體系三大面向支持措施。
家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，政府針對符合資格者提供住宿型給付保障，雖然條件仍算嚴苛，至少給予符合資格者幫助。
陳景寧說，家總自二○二三年開始倡議，三年後政府便成形相關政策值得肯定，建議政府建立「陪跑制度」，以培訓專業人員提供心理支持與決策陪伴。未來也應將夜間居家服務優先配發給具備年輕照顧者身分的家庭。
