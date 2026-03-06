台灣鞋王張聰淵 豬舍建廠起家

影響全球數十億人日常生活，行事風格低調的台灣鞋王、宏福實業集團創辦人張聰淵，五十年前從雲林莿桐一處豬舍工廠起家，如今事業版圖擴及全球，將老舊的發跡工廠轉型為長照機構，讓產業「起家厝」賦予全新意義。

張聰淵製鞋起家，二○二一年起連續三年名列台灣首富，宏福集團以越南為製造大本營，代工品牌多樣，集團註冊公司多，在台灣有頂倢行、良興鞋業，在中國大陸則以中山華利實業集團於深圳交易所Ａ股掛牌。

專科畢業的張聰淵投身鞋廠，累積經驗與技術，一九四八年在家鄉老舊豬舍和農舍克難建廠，受限資金，選擇低成本的帆布鞋創業，薄利多銷、訂單來者不拒，他深信「憨慢做，卡贏攏謀做（慢慢做好過都不做）」，踏實締造鞋業王國基礎。

張聰淵發家致富起點的良興、得協鞋業，位於莿桐鄉饒平國小後方，占地一公頃，廠房四周仍是稻田。鄰居說，張聰淵三、四十年前還向人租屋開工廠，「不知道做鞋子也能變成台灣首富」，印證老天眷顧勤儉的人。

蘇姓老員工說，卅多年前是鞋廠的全盛時期，員工有三百多人，如今大都移到國外，張聰淵偶回舊廠探望，對待員工如同家人，能遇上這種老闆實很幸運。

張聰淵原計畫把發跡廠房，改造為員工眷屬的日照中心，得知天主教嘉義教區投注那麼多資源幫助弱勢，決定把愛心擴大到社會；公益園區動土前，他的妻子周美月也特地向到場的老員工致敬。基金會執行長傅廷暐說，集團將發家之地投入為高齡化社會做些事，賦予老廠房新的定義和價值。