聽新聞
0:00 / 0:00

台灣鞋王張聰淵 豬舍建廠起家

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

影響全球數十億人日常生活，行事風格低調的台灣鞋王、宏福實業集團創辦人張聰淵，五十年前從雲林莿桐一處豬舍工廠起家，如今事業版圖擴及全球，將老舊的發跡工廠轉型為長照機構，讓產業「起家厝」賦予全新意義。

張聰淵製鞋起家，二○二一年起連續三年名列台灣首富，宏福集團以越南為製造大本營，代工品牌多樣，集團註冊公司多，在台灣有頂倢行、良興鞋業，在中國大陸則以中山華利實業集團於深圳交易所Ａ股掛牌。

專科畢業的張聰淵投身鞋廠，累積經驗與技術，一九四八年在家鄉老舊豬舍和農舍克難建廠，受限資金，選擇低成本的帆布鞋創業，薄利多銷、訂單來者不拒，他深信「憨慢做，卡贏攏謀做（慢慢做好過都不做）」，踏實締造鞋業王國基礎。

張聰淵發家致富起點的良興、得協鞋業，位於莿桐鄉饒平國小後方，占地一公頃，廠房四周仍是稻田。鄰居說，張聰淵三、四十年前還向人租屋開工廠，「不知道做鞋子也能變成台灣首富」，印證老天眷顧勤儉的人。

蘇姓老員工說，卅多年前是鞋廠的全盛時期，員工有三百多人，如今大都移到國外，張聰淵偶回舊廠探望，對待員工如同家人，能遇上這種老闆實很幸運。

張聰淵原計畫把發跡廠房，改造為員工眷屬的日照中心，得知天主教嘉義教區投注那麼多資源幫助弱勢，決定把愛心擴大到社會；公益園區動土前，他的妻子周美月也特地向到場的老員工致敬。基金會執行長傅廷暐說，集團將發家之地投入為高齡化社會做些事，賦予老廠房新的定義和價值。

張聰淵 台灣 雲林 農舍

延伸閱讀

捷克斯柯達汽車75億蓋新電池廠 強化在地生產韌性

瑪格麗特談品牌與領導／二代當家…接班還是代班？

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

盛治仁／懷念標哥轉動台灣向前行

相關新聞

鼓勵企業友善家庭照顧 勞動部推認證標章給獎勵

面對人口危機，南韓近年力挽狂瀾，生育率已連兩年回升。勞動部仿效南韓經驗，預計明年起開辦「友善家庭照顧」標章選拔，友善育兒、顧老的企業不僅能夠獲得「國家級認證」殊榮，更能享有信保貸款、園區進駐優先權等實質經濟優惠。專家認為，政府應帶頭與企業主溝通才有效。

企業福利 勞工最愛工時彈性多給假

什麼是勞工心目中的幸福企業？人力銀行觀察，過往企業福利措施多是發放津貼、補助等經濟類型，隨著缺工、世代觀點變化，追求工作與生活平衡、兼顧家庭照顧的友善職場，愈來愈被重視，彈性工時、班別調配、在家遠距等混合式辦公，更符合當今勞工需求。

老宅延壽補助50億 拚3年修繕3千戶

行政院昨天拍板五十億元「老宅延壽計畫」，住戶中有六十五歲以上長者或弱勢族群，補助室內修繕與增設太陽光電等項目，預計三年內完成三千戶老屋修繕。桃園市副市長蘇俊賓說，老舊住商混合大樓頻傳公安意外，風險更高，應納入補助範圍。中市都發局表示，若財政允許，建議放寬補助類型。

青年照顧者減壓 家總盼有陪跑制度

為替廿五歲以下青年照顧者減壓，行政院會昨通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」，從照顧、就學、就業著手，提供社區式服務、公費安置及學雜費減免等協助。行政院長卓榮泰說，請各部會與地方政府、學校協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持。家總表示，期待未來優先提供年輕家庭夜間居家服務，並安排專業輔導人員「陪跑」，協助做出人生規畫。

樂齡產業 宏福起家厝 蓋長照園區

高齡化社會長照需求大，吸引跨產業投入樂齡產業。全球鞋業巨擘宏福集團與醫界跨界合作，將位於雲林的舊廠房打造為公益園區，將提供九十九床長照住宿及九十六床身障照護使用。康軒文教集團則在新竹市打造首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫一七一戶，兩案都預計後年完工、營運。

國藥國造 藥界：應邀製藥業參與政策

總統府昨舉辦健康台灣推動委員會第七次委員會議，賴清德總統宣布將推動為期四年「國家藥物韌性整備計畫」。國內藥界樂見政府增加在地藥品韌性，並將藥品供應拉高至「國安等級」，但提醒為使政策具體可行，應邀集製藥產業加入委員會議，方能對症下藥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。