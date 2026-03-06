聽新聞
0:00 / 0:00

樂齡產業 宏福起家厝 蓋長照園區

聯合報／ 記者蔡維斌林媛玲趙容萱／連線報導
宏福炎傳公益基金會董事長周美月（中）代表宏福總裁張聰淵感謝大家，祝福園區工程順利圓滿。雲林縣長張麗善（右）及若瑟社福基金會董事長浦英雄（左）共同出席動土儀式。記者蔡維斌／攝影
宏福炎傳公益基金會董事長周美月（中）代表宏福總裁張聰淵感謝大家，祝福園區工程順利圓滿。雲林縣長張麗善（右）及若瑟社福基金會董事長浦英雄（左）共同出席動土儀式。記者蔡維斌／攝影

高齡化社會長照需求大，吸引跨產業投入樂齡產業。全球鞋業巨擘宏福集團與醫界跨界合作，將位於雲林的舊廠房打造為公益園區，將提供九十九床長照住宿及九十六床身障照護使用。康軒文教集團則在新竹市打造首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫一七一戶，兩案都預計後年完工、營運。

長照機構業者指出，台灣長照需求愈來愈大，除鞋業、文教業，也有建築業跨足長照、樂齡產業，商機無限，樂見長輩得到更多服務量能，但蓋硬體設施不難，最大問題在人力不足，專業人才更難覓，加上營運成本提高，垃圾、廚餘處理費飆漲，想爭取長照商機得面臨兩大考驗。

位於雲林縣莿桐鄉的宏福炎傳公益園區新建工程，昨由雲林縣長張麗善與宏福炎傳公益慈善基金會董事長周美月、若瑟醫院長卓瑩祥等人持鏟動土，預計二○二八年完工。

宏福集團執行長張志邦表示，他的父親、集團創辦人張聰淵感念故鄉，原規畫將在雲林發跡的舊廠房，改造為員工日間照顧中心，經縣府引薦，得知雲林身障與長照長輩住宿需求迫切，親訪天主教嘉義教區聖心教養院、敏道家園後，促成企業與醫療跨界合作，打造結合身障照顧與醫療長照的園區。

張麗善說，該園區象徵宏福集團對「起家厝」的深厚情感，填補住宿型機構嚴重不足的缺口。一向低調的張聰淵妻子周美月祈求工程圓滿順利。若瑟社福基金會董事長浦英雄說，園區可提供充足床位，舒緩家庭照顧壓力，並創造就業機會，將提供專業服務，打造安心到老的幸福園區。

該園區斥資十餘億元，將打造三棟大樓，主棟「炎傳樓」以張聰淵父親張炎傳取名，將作為員工長照大樓；「松喬樓」提供九十九床長照住宿、「耀遠樓」提供九十六床身障住宿，都以若瑟醫院兩名神父之名取名，紀念其對雲林醫療的奉獻。

康軒文教集團同樣投入樂齡產業，在新竹市打造長租型養生住宅「康軒樂活居」，目前已動土。集團發言人許牧民說，少子化及年長人口增加，看準長照及樂齡市場大，集團有康橋辦學經驗，盼能照顧小孩與年長者。

康軒樂活居鄰近清大與陽明交大，串聯醫療與交通網絡。許牧民說，除參考國內養生村，也至日本東京樂齡市場取經請益，決定以長租型養生村為發展目標，會評估投入第二家。

卓瑩祥 雲林 長照 張麗善 康軒 養生

延伸閱讀

照顧小孩也照顧長者 康軒文教跨界打造養生村

內政部砸50億元推「老宅延壽」計畫 估3,000棟老屋受惠

南山人壽信義 A26拚明年初完工 成信義區商辦最大房東、租金行情看升

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

相關新聞

鼓勵企業友善家庭照顧 勞動部推認證標章給獎勵

面對人口危機，南韓近年力挽狂瀾，生育率已連兩年回升。勞動部仿效南韓經驗，預計明年起開辦「友善家庭照顧」標章選拔，友善育兒、顧老的企業不僅能夠獲得「國家級認證」殊榮，更能享有信保貸款、園區進駐優先權等實質經濟優惠。專家認為，政府應帶頭與企業主溝通才有效。

企業福利 勞工最愛工時彈性多給假

什麼是勞工心目中的幸福企業？人力銀行觀察，過往企業福利措施多是發放津貼、補助等經濟類型，隨著缺工、世代觀點變化，追求工作與生活平衡、兼顧家庭照顧的友善職場，愈來愈被重視，彈性工時、班別調配、在家遠距等混合式辦公，更符合當今勞工需求。

老宅延壽補助50億 拚3年修繕3千戶

行政院昨天拍板五十億元「老宅延壽計畫」，住戶中有六十五歲以上長者或弱勢族群，補助室內修繕與增設太陽光電等項目，預計三年內完成三千戶老屋修繕。桃園市副市長蘇俊賓說，老舊住商混合大樓頻傳公安意外，風險更高，應納入補助範圍。中市都發局表示，若財政允許，建議放寬補助類型。

青年照顧者減壓 家總盼有陪跑制度

為替廿五歲以下青年照顧者減壓，行政院會昨通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」，從照顧、就學、就業著手，提供社區式服務、公費安置及學雜費減免等協助。行政院長卓榮泰說，請各部會與地方政府、學校協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持。家總表示，期待未來優先提供年輕家庭夜間居家服務，並安排專業輔導人員「陪跑」，協助做出人生規畫。

樂齡產業 宏福起家厝 蓋長照園區

高齡化社會長照需求大，吸引跨產業投入樂齡產業。全球鞋業巨擘宏福集團與醫界跨界合作，將位於雲林的舊廠房打造為公益園區，將提供九十九床長照住宿及九十六床身障照護使用。康軒文教集團則在新竹市打造首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫一七一戶，兩案都預計後年完工、營運。

國藥國造 藥界：應邀製藥業參與政策

總統府昨舉辦健康台灣推動委員會第七次委員會議，賴清德總統宣布將推動為期四年「國家藥物韌性整備計畫」。國內藥界樂見政府增加在地藥品韌性，並將藥品供應拉高至「國安等級」，但提醒為使政策具體可行，應邀集製藥產業加入委員會議，方能對症下藥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。