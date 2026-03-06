樂齡產業 宏福起家厝 蓋長照園區

高齡化社會長照需求大，吸引跨產業投入樂齡產業。全球鞋業巨擘宏福集團與醫界跨界合作，將位於雲林的舊廠房打造為公益園區，將提供九十九床長照住宿及九十六床身障照護使用。康軒文教集團則在新竹市打造首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫一七一戶，兩案都預計後年完工、營運。

長照機構業者指出，台灣長照需求愈來愈大，除鞋業、文教業，也有建築業跨足長照、樂齡產業，商機無限，樂見長輩得到更多服務量能，但蓋硬體設施不難，最大問題在人力不足，專業人才更難覓，加上營運成本提高，垃圾、廚餘處理費飆漲，想爭取長照商機得面臨兩大考驗。

位於雲林縣莿桐鄉的宏福炎傳公益園區新建工程，昨由雲林縣長張麗善與宏福炎傳公益慈善基金會董事長周美月、若瑟醫院長卓瑩祥等人持鏟動土，預計二○二八年完工。

宏福集團執行長張志邦表示，他的父親、集團創辦人張聰淵感念故鄉，原規畫將在雲林發跡的舊廠房，改造為員工日間照顧中心，經縣府引薦，得知雲林身障與長照長輩住宿需求迫切，親訪天主教嘉義教區聖心教養院、敏道家園後，促成企業與醫療跨界合作，打造結合身障照顧與醫療長照的園區。

張麗善說，該園區象徵宏福集團對「起家厝」的深厚情感，填補住宿型機構嚴重不足的缺口。一向低調的張聰淵妻子周美月祈求工程圓滿順利。若瑟社福基金會董事長浦英雄說，園區可提供充足床位，舒緩家庭照顧壓力，並創造就業機會，將提供專業服務，打造安心到老的幸福園區。

該園區斥資十餘億元，將打造三棟大樓，主棟「炎傳樓」以張聰淵父親張炎傳取名，將作為員工長照大樓；「松喬樓」提供九十九床長照住宿、「耀遠樓」提供九十六床身障住宿，都以若瑟醫院兩名神父之名取名，紀念其對雲林醫療的奉獻。

康軒文教集團同樣投入樂齡產業，在新竹市打造長租型養生住宅「康軒樂活居」，目前已動土。集團發言人許牧民說，少子化及年長人口增加，看準長照及樂齡市場大，集團有康橋辦學經驗，盼能照顧小孩與年長者。

康軒樂活居鄰近清大與陽明交大，串聯醫療與交通網絡。許牧民說，除參考國內養生村，也至日本東京樂齡市場取經請益，決定以長租型養生村為發展目標，會評估投入第二家。