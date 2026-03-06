國藥國造 藥界：應邀製藥業參與政策

總統府昨舉辦健康台灣推動委員會第七次委員會議，賴清德總統宣布將推動為期四年「國家藥物韌性整備計畫」。國內藥界樂見政府增加在地藥品韌性，並將藥品供應拉高至「國安等級」，但提醒為使政策具體可行，應邀集製藥產業加入委員會議，方能對症下藥。

學名藥協會理事長陳誼芬說，藥品韌性預算分四年執行，除經濟部產發署、技術司等著重新藥技術提升外，也開始投入學名藥製造廠，表示政府認同「製藥如國防」，強調國藥國造很重要，並回頭檢視本土製藥廠，協助提升技術及品質。另，政府也重視原料藥發展，推動生物相似藥，這有助撙節健保之餘，將省下經費用於引進新藥，照顧更多民眾需求。

「相比進口學名藥、原廠藥說走就走，容易退出台灣市場，本土藥廠哪都不會去。」陳誼芬說，本土藥廠肩負七成以上藥品用量，凸顯對藥品韌性很重要，贊成推動國藥國造，強化我國醫療及民眾健康。

學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩說，藥品韌性已是全球各國關注議題，各國陸續透過法規、預算建立韌性政策，建議政府應邀製藥產業代表，加入健康台灣委員會相關工作小組參與討論，讓政策規畫貼近在地製藥供應的實際狀況；另呼籲朝野盡速通過韌性預算，讓政策有足夠資源推動。