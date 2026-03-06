國藥國造 4年240億推動藥物韌性整備

賴清德總統昨主持健康台灣委員會第七次會議，宣布將推動為期四年「國家藥物韌性整備計畫」，投入二四○億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」為重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣藥物供應防線。賴總統更裁示，現行藥價調查機制研議暫停三年，期間將全面盤點藥品供應體系，建立完整的藥物韌性基礎，並同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式。

賴總統說，國家藥物韌性整備計畫有三項核心策略，首先是「自給自足，強化在地供給韌性」，目標推動國產自製至少五十項關鍵藥物，並建立「關鍵藥物供應國家隊」。其次「智慧科技，完善監測調度」，未來將成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心」，導入智慧化監控系統。

至於「提升產業動能，帶動兆元經濟」，賴總統說，這項計畫更是推動生醫產業升級的契機；讓台灣成為全球生醫藥品、醫材供應鏈中不可或缺的夥伴。

賴總統說，目前健保給付共逾一點四萬項藥品，但醫療院所實際使用僅約一七○○多項，將針對這些藥品系統性分類，了解各類藥品在國內的生產能力與自給自足程度。研議現行藥價調查機制暫停三年，未來若進行藥價調查而節省的經費，也不應再回歸健保總額，而是優先投入國內學名藥生產發展，以今年為例，藥價調整節省卅多億元經費，未來可用於支持藥物韌性相關政策與產業發展。

林靜儀指出，衛福部將投入六十億元推動國藥國造，並將設置「藥物韌性推動委員會」，建立關鍵藥品與醫材清單，包括常用的藥用酒精、生理食鹽水和葡萄糖輸液等原料藥，及胰島素、日本腦炎疫苗，及重要常用抗生素、抗癌藥、免疫調節劑等製劑，還有止血帶、血液病原篩檢試劑等醫材。

林靜儀說，計畫將協助國內卅一家原料藥藥廠、一四三家製藥工廠，提升原料藥國產比率、國內製劑使用國產原料藥，與必要藥品醫材國產化。國藥國造的另一重點為管制藥品，目前全台僅一家食藥署轄下的管制藥品製藥工廠，為單一產線製造，預計明年將建置第二家管制藥品製藥工廠，以強化管制藥品的供應與備援機制。

此外，衛福部將挹注十八億元成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心」(PILLS Center)，預計整合健保申報資料、藥商生產供應資料，並納入醫院、藥局和診所等相關藥品的使用管理，建立藥品供需監測整合系統，以智慧監控確保確保藥品供應韌性。