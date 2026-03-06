聽新聞
外科神刀手／奧斯卡眼科院長張正忠 國內白內障手術示範先鋒 回放手術畫面追求精準

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
奧斯卡眼科院長張正忠是白內障手術示範先鋒，2020年得到眼科醫學會手術教學影片比賽總冠軍。記者余承翰／攝影
奧斯卡眼科院長張正忠是白內障手術示範先鋒，2020年得到眼科醫學會手術教學影片比賽總冠軍。記者余承翰／攝影

奧斯卡眼科中心院長張正忠是我國白內障手術示範先鋒，多年來在白內障與複雜性眼科疾病微創手術領域深耕不輟，曾在三總建立完整的手術影像紀錄制度，反覆檢視每一台刀的過程，如同運動員回放比賽畫面，奠定其在眼科手術的關鍵地位。

張正忠歷任三軍總醫院眼科部主任、國醫中心眼科學兼任教師與航太醫學研究所論文指導教授，擁有美國伊利諾大學眼科病理學博士學位。但他的行醫之路並未一帆風順，原對理工相關科系有興趣 ，在家人期許下進入國防醫學院。

上解剖等課 篤定走醫學

初入軍事化管理體系，個性豪邁、不拘小節的他曾萌生退意，在投入解剖、生理、病理等專業課程後，眼前迷惘盡散，篤定醫學為他一生所愛。張正忠說，醫學是站在無數巨人肩膀上的學問，嚴謹又深邃，讓人決心以此為終身志業。

醫學系畢業，選擇分科時，張正忠並未追逐當時熱門「四大科」，而是選擇相對冷門，但亟需精準與專注的眼科，原因在於眼科內外兼具，「眼內科」需有細膩診斷，「眼外科」則要求精微操作，極度考驗手眼協調與臨場判斷，這與他自身性格高度契合。

1991年，張正忠前往芝加哥的 Lions of Illinois Eye Research Institute攻讀博士，師承國際知名眼科病理學者Mark OM Tso，聚焦於視網膜感光細胞凋亡，希望為眾多盲眼患者尋求光明重生的契機。

執醫求完美 拒絕差不多

在臨床技術上，張正忠受教於國際視網膜手術權威Kirk Packo，恩師對手術細節有著完美、近乎苛求的要求，這深深影響他執醫態度，力求精準，絕不接受「差不多」。於是他返台後在三總建立手術影像紀錄制度，透過回放畫面，從細節中精進技術。

正是這般近乎職人精神的自我要求，使張正忠在白內障合併近視、遠視、散光與老花矯正手術領域上，逐步累積經驗，也讓他跨進航太醫學領域，參與「鷹眼計畫」，執行飛行員近視雷射與精密視力矯正技術，為戰機與民航機飛行員完成白內障與黃斑部病變治療，協助患者重返駕駛艙，翱翔天際。

奧斯卡眼科院長張正忠是白內障手術示範先鋒，2020年得到眼科醫學會手術教學影片比賽總冠軍。記者余承翰／攝影
奧斯卡眼科院長張正忠是白內障手術示範先鋒，2020年得到眼科醫學會手術教學影片比賽總冠軍。記者余承翰／攝影

張正忠也是我國白內障手術示範先鋒，於2002年舉辦首場示範，他表示，醫療手術現場直播仍為罕見，且法規與技術門檻高，要想找到在眾目睽睽下、接受手術的患者更難，最後一名外籍患者挺身而出，而他也在高壓環境下順利完成全台首例白內障示範手術，開啟國內一對多即時教學的新模式。

眼科技術 武俠奇功比喻

談及眼科技術演進史，張正忠喜歡以武俠奇功作為比喻。飛秒雷射猶如倚天劍，可以精準切割角膜；微創超音波乳化手術則似屠龍刀，粉碎混濁晶體。高科技器械成功結合，讓白內障、老花合併屈光矯正與視網膜手術邁入更細膩、精準的時代。

2006年，張正忠發表「免縫線微創白內障合併視網膜病變二合一手術」，勇奪American Society of Cataract and Refractive Surgery手術奧斯卡金像獎與European Society of Cataract and Refractive Surgeons手術首獎，成為首位獲此殊榮的華人醫師。

多年來，張正忠致力於教學，傳承手術經驗，致力於技術標準化，於2020年奪下中華民國眼科醫學會手術教學影片比賽總冠軍，他說，真正的大師風範，不只在順手時展現流暢刀法，更需在突發狀況時沉著應變，化險為夷。

從實驗室顯微鏡下的細胞凋亡研究，到手術台前守護眾多眼疾患者視力，執醫迄今近40年，張正忠以近乎苛求的標準來磨練刀法技術，期盼更多民眾能在人生舞台上重見光明，不再跌跌撞撞。

張正忠

●年齡：66歲

●現任：

奧斯卡眼科中心院長

國防醫學大學眼科兼任教授

●紀錄：

同時獲美國（ASCRS）、歐洲（ESCRS）及台灣眼科醫學會手術首獎指標醫師

白內障、近視雷射現場手術示範先驅

●手術次數：

常規白內障手術逾10000例

複雜性白內障手術（合併青光眼、視網膜、黃斑病變）逾3000例

●手掌長寬：

19.5×22公分

張正忠的手掌長寬19.5×22公分。記者余承翰／攝影
張正忠的手掌長寬19.5×22公分。記者余承翰／攝影

