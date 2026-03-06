交通違規累犯矯正班 3月31日上路

為降低交通肇事，交通部去年公布駕照管理三策略，其中，重大違規累犯矯正防制班將從三月卅一日起實施，針對闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛、未依規定減速等十一項違規樣態，一般駕駛人一年違規達三次、大車駕駛人一年違規兩次等累犯，將強制上三小時矯正防制班講習。

新制鎖定的十一項交通違規樣態，包含行近鐵路平交道，不將時速減至十五公里以下；行近未設行車管制號誌的行人穿越道，不減速慢行；行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道標誌的路段或道路施工路段，不減速慢行；行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行。未依標誌、標線、號誌指示減速慢行。

行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致汙濕他人身體、衣物；因雨、霧視線不清或道路上臨時發生障礙，不減速慢行；支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行；行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈等違規。

交通部去年十月公布駕照管理三策略，其中「回訓制度」規畫在道路交通安全講習課程新增「矯正防制班」，針對特定違規累犯，要求應接受道路交通安全講習。

配合回訓制度，昨天預告修正「道路交通安全講習辦法」第四條修正草案，三月卅一日起，一年內違反十一種違規樣態者，一般駕駛人一年每達三次、駕駛營業大型車者一年每達兩次，應接受道安講習。