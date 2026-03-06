聽新聞
交通違規累犯矯正班 3月31日上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

為降低交通肇事，交通部去年公布駕照管理三策略，其中，重大違規累犯矯正防制班將從三月卅一日起實施，針對闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛、未依規定減速等十一項違規樣態，一般駕駛人一年違規達三次、大車駕駛人一年違規兩次等累犯，將強制上三小時矯正防制班講習。

新制鎖定的十一項交通違規樣態，包含行近鐵路平交道，不將時速減至十五公里以下；行近未設行車管制號誌的行人穿越道，不減速慢行；行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道標誌的路段或道路施工路段，不減速慢行；行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行。未依標誌、標線、號誌指示減速慢行。

行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致汙濕他人身體、衣物；因雨、霧視線不清或道路上臨時發生障礙，不減速慢行；支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行；行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈等違規。

交通部去年十月公布駕照管理三策略，其中「回訓制度」規畫在道路交通安全講習課程新增「矯正防制班」，針對特定違規累犯，要求應接受道路交通安全講習。

配合回訓制度，昨天預告修正「道路交通安全講習辦法」第四條修正草案，三月卅一日起，一年內違反十一種違規樣態者，一般駕駛人一年每達三次、駕駛營業大型車者一年每達兩次，應接受道安講習。

交通違規 交通部 慢行 闖紅燈 駕照

相關新聞

鼓勵企業友善家庭照顧 勞動部推認證標章給獎勵

面對人口危機，南韓近年力挽狂瀾，生育率已連兩年回升。勞動部仿效南韓經驗，預計明年起開辦「友善家庭照顧」標章選拔，友善育兒、顧老的企業不僅能夠獲得「國家級認證」殊榮，更能享有信保貸款、園區進駐優先權等實質經濟優惠。專家認為，政府應帶頭與企業主溝通才有效。

企業福利 勞工最愛工時彈性多給假

什麼是勞工心目中的幸福企業？人力銀行觀察，過往企業福利措施多是發放津貼、補助等經濟類型，隨著缺工、世代觀點變化，追求工作與生活平衡、兼顧家庭照顧的友善職場，愈來愈被重視，彈性工時、班別調配、在家遠距等混合式辦公，更符合當今勞工需求。

老宅延壽補助50億 拚3年修繕3千戶

行政院昨天拍板五十億元「老宅延壽計畫」，住戶中有六十五歲以上長者或弱勢族群，補助室內修繕與增設太陽光電等項目，預計三年內完成三千戶老屋修繕。桃園市副市長蘇俊賓說，老舊住商混合大樓頻傳公安意外，風險更高，應納入補助範圍。中市都發局表示，若財政允許，建議放寬補助類型。

青年照顧者減壓 家總盼有陪跑制度

為替廿五歲以下青年照顧者減壓，行政院會昨通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」，從照顧、就學、就業著手，提供社區式服務、公費安置及學雜費減免等協助。行政院長卓榮泰說，請各部會與地方政府、學校協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持。家總表示，期待未來優先提供年輕家庭夜間居家服務，並安排專業輔導人員「陪跑」，協助做出人生規畫。

樂齡產業 宏福起家厝 蓋長照園區

高齡化社會長照需求大，吸引跨產業投入樂齡產業。全球鞋業巨擘宏福集團與醫界跨界合作，將位於雲林的舊廠房打造為公益園區，將提供九十九床長照住宿及九十六床身障照護使用。康軒文教集團則在新竹市打造首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫一七一戶，兩案都預計後年完工、營運。

國藥國造 藥界：應邀製藥業參與政策

總統府昨舉辦健康台灣推動委員會第七次委員會議，賴清德總統宣布將推動為期四年「國家藥物韌性整備計畫」。國內藥界樂見政府增加在地藥品韌性，並將藥品供應拉高至「國安等級」，但提醒為使政策具體可行，應邀集製藥產業加入委員會議，方能對症下藥。

