老宅延壽補助50億 拚3年修繕3千戶

聯合報／ 記者黃婉婷朱冠諭陳敬丰／連線報導
中央推動50億元「老宅延壽」計畫，但排除商業使用類型，地方憂心老舊住商混合大樓頻傳公安意外，呼籲列入補助範圍。記者黃仲裕／攝影
中央推動50億元「老宅延壽」計畫，但排除商業使用類型，地方憂心老舊住商混合大樓頻傳公安意外，呼籲列入補助範圍。記者黃仲裕／攝影

行政院昨天拍板五十億元「老宅延壽計畫」，住戶中有六十五歲以上長者或弱勢族群，補助室內修繕與增設太陽光電等項目，預計三年內完成三千戶老屋修繕。桃園市副市長蘇俊賓說，老舊住商混合大樓頻傳公安意外，風險更高，應納入補助範圍。中市都發局表示，若財政允許，建議放寬補助類型。

行政院長卓榮泰表示，盼完成補助普及化、服務擴大化、建材國產化等目標，預計可提供逾一百億元產值，投入擴大營建傳產內需市場。

國內老舊建物致災風險提升，加上高齡化社會需求，過去中央補助以拆除重建為主，近年轉向修繕延壽與機能復新。內政部國土署長蔡長展表示，鎖定屋齡卅年以上、四樓至六樓公寓及六樓以下透天住宅，辦理室外及室內修繕補助，在不拆除、不重建前提下，提升安全與機能，今年五月起受理，至二○二七年十二月底。

蔡長展表示，內政部與經濟部合作，針對屋頂面積一千平方公尺以下建物增設太陽光電設施，每案最高補助卅萬元；購置能源效率一級冷氣或冰箱，每台補助三千元；並與衛福部合作，針對失能等級二以上對象，輔具及居家無障礙每三年最高補助四萬元。

國內老舊住商大樓曾釀公安意外，嚴重者如二○二一年高雄城中城大樓凌晨大火釀四十六死；另桃園中壢火車站前的財神大樓曾是昔日地標，如今建物荒廢、多次火警，玻璃帷幕破損、遊民寄居，被稱為「鬼樓」。

蘇俊賓昨出席行政院會表示，「老宅延壽」計畫排除商業使用類型，但老舊住商混合大樓無論結構、外牆磁磚、消防火警與氣爆意外，動輒引起重大事故，這類大樓在此次計畫中遭到排除。

桃園市消防局盤點桃市六層以上住商混合大樓一五九處，前年安檢時百分之六十五、共一○四處不合格，經輔導與提供補貼，仍有約五分之一無法合格，建議中央納入補助或另提計畫，除輔導改善，也要調整法規限期改善。

台中市都發局表示，中市老舊複合用途建築物共四十三棟，已全數列管，並成立管理組織，其中四十二棟大樓改善完成，剩下一棟部分封閉，依規定公安申報；針對「老宅延壽」，中央投注資源給居住需求較高的老舊住宅，後續若財政允許，可研議放寬補助類型。

相關新聞

鼓勵企業友善家庭照顧 勞動部推認證標章給獎勵

面對人口危機，南韓近年力挽狂瀾，生育率已連兩年回升。勞動部仿效南韓經驗，預計明年起開辦「友善家庭照顧」標章選拔，友善育兒、顧老的企業不僅能夠獲得「國家級認證」殊榮，更能享有信保貸款、園區進駐優先權等實質經濟優惠。專家認為，政府應帶頭與企業主溝通才有效。

企業福利 勞工最愛工時彈性多給假

什麼是勞工心目中的幸福企業？人力銀行觀察，過往企業福利措施多是發放津貼、補助等經濟類型，隨著缺工、世代觀點變化，追求工作與生活平衡、兼顧家庭照顧的友善職場，愈來愈被重視，彈性工時、班別調配、在家遠距等混合式辦公，更符合當今勞工需求。

行政院昨天拍板五十億元「老宅延壽計畫」，住戶中有六十五歲以上長者或弱勢族群，補助室內修繕與增設太陽光電等項目，預計三年內完成三千戶老屋修繕。桃園市副市長蘇俊賓說，老舊住商混合大樓頻傳公安意外，風險更高，應納入補助範圍。中市都發局表示，若財政允許，建議放寬補助類型。

青年照顧者減壓 家總盼有陪跑制度

為替廿五歲以下青年照顧者減壓，行政院會昨通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」，從照顧、就學、就業著手，提供社區式服務、公費安置及學雜費減免等協助。行政院長卓榮泰說，請各部會與地方政府、學校協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持。家總表示，期待未來優先提供年輕家庭夜間居家服務，並安排專業輔導人員「陪跑」，協助做出人生規畫。

樂齡產業 宏福起家厝 蓋長照園區

高齡化社會長照需求大，吸引跨產業投入樂齡產業。全球鞋業巨擘宏福集團與醫界跨界合作，將位於雲林的舊廠房打造為公益園區，將提供九十九床長照住宿及九十六床身障照護使用。康軒文教集團則在新竹市打造首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫一七一戶，兩案都預計後年完工、營運。

國藥國造 藥界：應邀製藥業參與政策

總統府昨舉辦健康台灣推動委員會第七次委員會議，賴清德總統宣布將推動為期四年「國家藥物韌性整備計畫」。國內藥界樂見政府增加在地藥品韌性，並將藥品供應拉高至「國安等級」，但提醒為使政策具體可行，應邀集製藥產業加入委員會議，方能對症下藥。

