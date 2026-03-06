老宅延壽補助50億 拚3年修繕3千戶

行政院昨天拍板五十億元「老宅延壽計畫」，住戶中有六十五歲以上長者或弱勢族群，補助室內修繕與增設太陽光電等項目，預計三年內完成三千戶老屋修繕。桃園市副市長蘇俊賓說，老舊住商混合大樓頻傳公安意外，風險更高，應納入補助範圍。中市都發局表示，若財政允許，建議放寬補助類型。

行政院長卓榮泰表示，盼完成補助普及化、服務擴大化、建材國產化等目標，預計可提供逾一百億元產值，投入擴大營建傳產內需市場。

國內老舊建物致災風險提升，加上高齡化社會需求，過去中央補助以拆除重建為主，近年轉向修繕延壽與機能復新。內政部國土署長蔡長展表示，鎖定屋齡卅年以上、四樓至六樓公寓及六樓以下透天住宅，辦理室外及室內修繕補助，在不拆除、不重建前提下，提升安全與機能，今年五月起受理，至二○二七年十二月底。

蔡長展表示，內政部與經濟部合作，針對屋頂面積一千平方公尺以下建物增設太陽光電設施，每案最高補助卅萬元；購置能源效率一級冷氣或冰箱，每台補助三千元；並與衛福部合作，針對失能等級二以上對象，輔具及居家無障礙每三年最高補助四萬元。

國內老舊住商大樓曾釀公安意外，嚴重者如二○二一年高雄城中城大樓凌晨大火釀四十六死；另桃園中壢火車站前的財神大樓曾是昔日地標，如今建物荒廢、多次火警，玻璃帷幕破損、遊民寄居，被稱為「鬼樓」。

蘇俊賓昨出席行政院會表示，「老宅延壽」計畫排除商業使用類型，但老舊住商混合大樓無論結構、外牆磁磚、消防火警與氣爆意外，動輒引起重大事故，這類大樓在此次計畫中遭到排除。

桃園市消防局盤點桃市六層以上住商混合大樓一五九處，前年安檢時百分之六十五、共一○四處不合格，經輔導與提供補貼，仍有約五分之一無法合格，建議中央納入補助或另提計畫，除輔導改善，也要調整法規限期改善。

台中市都發局表示，中市老舊複合用途建築物共四十三棟，已全數列管，並成立管理組織，其中四十二棟大樓改善完成，剩下一棟部分封閉，依規定公安申報；針對「老宅延壽」，中央投注資源給居住需求較高的老舊住宅，後續若財政允許，可研議放寬補助類型。