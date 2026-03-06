子宮肌瘤導致經血過多 恐增心血管負擔

子宮肌瘤盛行率高，婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，約三成有子宮肌瘤的女性需要積極處理追蹤。子宮肌瘤常見症狀是經血過多，恐釀貧血，甚至增加心血管負擔，就像引擎長期超負荷運轉，嚴重影響健康。若接受手術治療，育齡女性擔心影響生育有所顧慮。

蔡小姐是獸醫師，一直以來生理期經痛嚴重，經期每天都要吃止痛藥苦撐才能工作，原本以為是愛吃生冷食物導致不適，婚前健檢時發現有高達9公分大的子宮肌瘤。後續雖順利懷孕，但子宮肌瘤隨孕期逐漸脹大，至生產前達16公分，腹部有如懷上「雙胞胎」非常巨大，最後一個月幾乎都躺在床上，生產時也大量出血，後悔未及早處理。

北市聯醫婦產部主任張芳維指出，我國子宮肌瘤盛行率達25%，每4至5人就有1人罹患子宮肌瘤，每年大約45萬人因此諮詢，其中2萬人接受手術治療。子宮肌瘤初期無症狀，約一半患者出現臨床不適，常見症狀為經血過多，不僅會導致缺鐵性貧血，還讓女性出現頭暈、極度疲乏與虛弱等情況，子宮肌瘤成因未定，有學者研判雌激素刺激、環境荷爾蒙導致。

更年期醫學會理事長賴宗炫表示，子宮肌瘤雖是良性腫瘤，但仍有癌化可能性，也可能影響生育，治療方式包括手術、藥物治療，不少人選擇微創手術，但根據統計，術後5年內復發比率高達5成，可見手術難以根治，傳統針劑治療微腦下垂體作用劑，卻可能導致病人經期大量出血。

目前治療子宮肌瘤的口服腦下垂體拮抗劑已取得藥證，賴宗炫指出，作用類似汽車的煞車系統，可從源頭阻斷腦下垂體分泌濾泡激素、黃體素等，有助抑制肌瘤生長，甚至讓肌瘤萎縮，用藥4周內，經血過多獲得明顯改善，出血量減少6成，成為害怕開刀或希望保留生育功能者的治療選擇之一。