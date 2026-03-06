聽新聞
0:00 / 0:00

子宮肌瘤導致經血過多 恐增心血管負擔

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
蔡小姐(右)經期都要吃止痛藥才能工作，婚前健檢發現9公分大的子宮肌瘤；圖左為婦產科醫學會秘書長黃建霈。記者林琮恩／攝影
蔡小姐(右)經期都要吃止痛藥才能工作，婚前健檢發現9公分大的子宮肌瘤；圖左為婦產科醫學會秘書長黃建霈。記者林琮恩／攝影

子宮肌瘤盛行率高，婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，約三成有子宮肌瘤的女性需要積極處理追蹤。子宮肌瘤常見症狀是經血過多，恐釀貧血，甚至增加心血管負擔，就像引擎長期超負荷運轉，嚴重影響健康。若接受手術治療，育齡女性擔心影響生育有所顧慮。

蔡小姐是獸醫師，一直以來生理期經痛嚴重，經期每天都要吃止痛藥苦撐才能工作，原本以為是愛吃生冷食物導致不適，婚前健檢時發現有高達9公分大的子宮肌瘤。後續雖順利懷孕，但子宮肌瘤隨孕期逐漸脹大，至生產前達16公分，腹部有如懷上「雙胞胎」非常巨大，最後一個月幾乎都躺在床上，生產時也大量出血，後悔未及早處理。

北市聯醫婦產部主任張芳維指出，我國子宮肌瘤盛行率達25%，每4至5人就有1人罹患子宮肌瘤，每年大約45萬人因此諮詢，其中2萬人接受手術治療。子宮肌瘤初期無症狀，約一半患者出現臨床不適，常見症狀為經血過多，不僅會導致缺鐵性貧血，還讓女性出現頭暈、極度疲乏與虛弱等情況，子宮肌瘤成因未定，有學者研判雌激素刺激、環境荷爾蒙導致。

更年期醫學會理事長賴宗炫表示，子宮肌瘤雖是良性腫瘤，但仍有癌化可能性，也可能影響生育，治療方式包括手術、藥物治療，不少人選擇微創手術，但根據統計，術後5年內復發比率高達5成，可見手術難以根治，傳統針劑治療微腦下垂體作用劑，卻可能導致病人經期大量出血。

目前治療子宮肌瘤的口服腦下垂體拮抗劑已取得藥證，賴宗炫指出，作用類似汽車的煞車系統，可從源頭阻斷腦下垂體分泌濾泡激素、黃體素等，有助抑制肌瘤生長，甚至讓肌瘤萎縮，用藥4周內，經血過多獲得明顯改善，出血量減少6成，成為害怕開刀或希望保留生育功能者的治療選擇之一。

微創手術 子宮肌瘤 手術

延伸閱讀

168斷食添風險！醫曝「這病症」反覆上腹部疼痛 易和胃病混淆

血壓降不下 睡眠呼吸中止症作祟

發炎性腸道疾病 生活只剩「床與廁所」

男子長疹以為過敏 發燒檢查竟染二期梅毒

相關新聞

鼓勵企業友善家庭照顧 勞動部推認證標章給獎勵

面對人口危機，南韓近年力挽狂瀾，生育率已連兩年回升。勞動部仿效南韓經驗，預計明年起開辦「友善家庭照顧」標章選拔，友善育兒、顧老的企業不僅能夠獲得「國家級認證」殊榮，更能享有信保貸款、園區進駐優先權等實質經濟優惠。專家認為，政府應帶頭與企業主溝通才有效。

企業福利 勞工最愛工時彈性多給假

什麼是勞工心目中的幸福企業？人力銀行觀察，過往企業福利措施多是發放津貼、補助等經濟類型，隨著缺工、世代觀點變化，追求工作與生活平衡、兼顧家庭照顧的友善職場，愈來愈被重視，彈性工時、班別調配、在家遠距等混合式辦公，更符合當今勞工需求。

老宅延壽補助50億 拚3年修繕3千戶

行政院昨天拍板五十億元「老宅延壽計畫」，住戶中有六十五歲以上長者或弱勢族群，補助室內修繕與增設太陽光電等項目，預計三年內完成三千戶老屋修繕。桃園市副市長蘇俊賓說，老舊住商混合大樓頻傳公安意外，風險更高，應納入補助範圍。中市都發局表示，若財政允許，建議放寬補助類型。

青年照顧者減壓 家總盼有陪跑制度

為替廿五歲以下青年照顧者減壓，行政院會昨通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」，從照顧、就學、就業著手，提供社區式服務、公費安置及學雜費減免等協助。行政院長卓榮泰說，請各部會與地方政府、學校協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持。家總表示，期待未來優先提供年輕家庭夜間居家服務，並安排專業輔導人員「陪跑」，協助做出人生規畫。

樂齡產業 宏福起家厝 蓋長照園區

高齡化社會長照需求大，吸引跨產業投入樂齡產業。全球鞋業巨擘宏福集團與醫界跨界合作，將位於雲林的舊廠房打造為公益園區，將提供九十九床長照住宿及九十六床身障照護使用。康軒文教集團則在新竹市打造首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫一七一戶，兩案都預計後年完工、營運。

國藥國造 藥界：應邀製藥業參與政策

總統府昨舉辦健康台灣推動委員會第七次委員會議，賴清德總統宣布將推動為期四年「國家藥物韌性整備計畫」。國內藥界樂見政府增加在地藥品韌性，並將藥品供應拉高至「國安等級」，但提醒為使政策具體可行，應邀集製藥產業加入委員會議，方能對症下藥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。