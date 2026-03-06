聽新聞
企業福利 勞工最愛工時彈性多給假

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
過往企業福利措施多是發放津貼、補助等經濟類型。人力銀行表示，據近年調查，企業多給一些假別、工時彈性調整深受勞工青睞。圖／AI生成
過往企業福利措施多是發放津貼、補助等經濟類型。人力銀行表示，據近年調查，企業多給一些假別、工時彈性調整深受勞工青睞。圖／AI生成

什麼是勞工心目中的幸福企業？人力銀行觀察，過往企業福利措施多是發放津貼、補助等經濟類型，隨著缺工、世代觀點變化，追求工作與生活平衡、兼顧家庭照顧的友善職場，愈來愈被重視，彈性工時、班別調配、在家遠距等混合式辦公，更符合當今勞工需求。

一○四人力銀行人資長江錦樺指出，過去台灣企業投入福利措施，都屬於經濟型補助，包括餐費、交通津貼、生育及托育補助、子女教育獎學金等，但這幾年隨著缺工、新世代加入，更重視工作與生活平衡、彈性自主，衍生出的新型態福利為彈性調配工時、班別；前幾年受疫情影響，更多公司開放混合式辦公，員工可申請遠距工作。

江錦樺說，企業提供優於法令的假別也很受歡迎，諸如新人第一年就有十天特休假、十周或十二周產假，或者可支薪、天數較多的家庭照顧假等，也聽過有企業提供小一新生入學假，讓員工陪伴孩子的重要時刻。

但囿於政府引導、推動力道，目前企業友善家庭照顧措施、設施，多聚焦在育兒，鮮少看到友善員工照顧長輩或其他家人的企業福利與政府政策。她舉例，有科技公司跨足日照中心，員工父母可獲全額費用補助，藉此減輕員工照護壓力，也有小型企業在廠區設置專屬空間，讓員工的長輩可進行樂齡休閒活動。

一一一一人力銀行發言人莊雨潔表示，據近年調查，企業多給一些假別、工時彈性調整深受勞工青睞，好比缺工嚴峻的餐飲業陸續推出優於法令假別，包括生日假、壯遊假，也有企業為留住女性人才，給予較多天數的產檢假、產假等；或照顧員工身心健康，提供身心假。

面對人口危機，南韓近年力挽狂瀾，生育率已連兩年回升。勞動部仿效南韓經驗，預計明年起開辦「友善家庭照顧」標章選拔，友善育兒、顧老的企業不僅能夠獲得「國家級認證」殊榮，更能享有信保貸款、園區進駐優先權等實質經濟優惠。專家認為，政府應帶頭與企業主溝通才有效。

