鼓勵企業友善家庭照顧 勞動部推認證標章給獎勵

面對人口危機，南韓近年力挽狂瀾，生育率已連兩年回升。勞動部仿效南韓經驗，預計明年起開辦「友善家庭照顧」標章選拔，友善育兒、顧老的企業不僅能夠獲得「國家級認證」殊榮，更能享有信保貸款、園區進駐優先權等實質經濟優惠。專家認為，政府應帶頭與企業主溝通才有效。

南韓對抗少子女化趨勢，從家庭、職場、居住政策多管齊下，其中一環是推動「家庭友善企業認證標章」，給予政府採購加分、稅務與海關、政策資金低息貸款等優惠，吸引企業打造友善職場。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛說，勞動部預計明年開辦「友善家庭照顧」標章選拔，將以企業規模分級、分組評選。他強調，勞工的家庭照顧需求不是只有顧小，邁入超高齡社會的台灣，也愈來愈多人有顧老需求，評比項目不限於友善育兒，也包括友善員工照顧長輩措施、托老設施等。

黃維琛說，該認證依不同指標，評比企業友善家庭照顧的完整性，獲得標章的企業可替企業形象加分，政府也將提供實質的經濟優惠，勞動部已跨部會研議，商請經濟部、金管會、公共工程委員會等提供獎勵，「給予企業營運、經濟誘因」，包括信保貸款優惠、園區進駐優先權等。

若是提供稅負優惠，婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉說，雖然有效，但必須評估國家財政，可是若減稅只減一點點，對企業又只是九牛一毛，誘因不高，這是兩難。

她認為，家庭照顧時間不斷膨脹，企業要友善家庭照顧，勢必得處理工時問題，這也是目前卡關的困境，政府必須帶頭跟企業主溝通，且不能只靠勞動部，經濟部、金管會、國發會等部會要一起，從源頭翻轉企業習慣的獲利結構文化，讓雇主接受人口變遷下的新工作觀。

勞動部台灣就業通日前推出「有心召你來─五心友善職場」企業資訊揭示，開放讓企業填答哪些福利制度優於勞動法令，藉此提高曝光度，讓求職者能一眼辨識出友善企業。

黃維琛指出，企業只要填寫任一類別中具體友善且優於法令的措施，就可獲一顆「心」，最高可獲五心，獲得的「心」愈多，求職者搜尋同類別職缺時，企業排序就會愈前面。現階段先在台灣就業通推動，後續將邀集民間人力銀行響應。