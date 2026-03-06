聽新聞
咒術迴戰0展 3月壽星有禮

聯合報／ 本報訊
三月生日的民眾於現場票亭購票、並出示身分證件，即可加贈「熊貓或乙骨憂太原畫特典明信片」乙張，圖／聯合數位文創提供
三月生日的民眾於現場票亭購票、並出示身分證件，即可加贈「熊貓或乙骨憂太原畫特典明信片」乙張，圖／聯合數位文創提供

人氣動漫鉅作「咒術迴戰」熱潮持續攀升，隨著動畫第三季「死滅迴游前篇」開播，由知名動畫公司MAPPA操刀的高水準製作再次驚豔粉絲們。

正當這波咒術浪潮席捲全台之際，由聯合數位文創主辦的「咒術迴戰展 劇場版咒術迴戰０篇」也正於台北松菸熱烈展出中。

本次展覽完整收錄「劇場版 咒術迴戰０篇」之海量原畫、手稿及角色設定資料，還原多件實體咒具、咒物，並打造震撼人心的沉浸式名場面「百鬼夜行」，讓粉絲近距離感受「咒術迴戰」世界觀的魅力。

本月即將迎來的是人氣角色乙骨憂太、熊貓生日。主辦單位為慶祝角色生日，三月生日的民眾於現場票亭購票、並出示身分證件，即可加贈「熊貓或乙骨憂太原畫特典明信片」一張，數量有限，送完為止。更多詳情請見「咒術迴戰展 劇場版咒術迴戰０篇」Facebook、Instagram展覽官方社群。

