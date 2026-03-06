聽新聞
健康你我他／早餐不吃精緻澱粉 在家運動甩肉
減重，早已深植人心。
不論是網紅拍業配，介紹無痛減重的抽脂診所，還是購物台主播叫賣的減肥藥品，只要貼出了「我因為XXX一個月瘦了XX公斤…」，總會有人嘗試，只為了看到體重計上下降的數字，還有明顯小一圈的體型。
自認身形體態算維持得不錯，但在春節期間難免會吃些大魚大肉，尤其在國外開心享受美食，當踩上體重計的那一瞬間，都需要好大的勇氣才敢面對上升的數字。
更明顯的是，隨著年紀愈來愈大，代謝率下降，加上曾經有輕度脂肪肝，讓我清楚知道如果要維持健康體態，是要付諸行動的。
飲食方面，我採自煮，偶爾放縱會點外送，改掉長久早餐吃精緻澱粉麵食的習慣，改吃麵包、鮭魚和蛋。
一天的喝水量，喝足兩千毫升。也不久坐，每10到15分鐘就從座位上站起來走一走，讓眼睛休息，也不讓腹部囤積脂肪。
運動方面，深知去健身房的效率不高，我選擇不花錢在家運動，鋪上瑜伽墊、戴上耳機聽音樂或Podcast，做超慢跑運動30分鐘，最後則是舒服的伸展放鬆，這是我消除腹部脂肪的運動處方。
我很享受這段運動的時間，是我與身體的交流，心情好了，體態也維持住。
飲食調整及超慢跑運動是我的健康減重方法，新的一年，我依然要保持這樣的方式。
唯有健康，人生路才會長長久久。
