聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／早餐不吃精緻澱粉 在家運動甩肉

聯合報／ 文／爾玥（ 花蓮新城）
早餐吃麵包、鮭魚和蛋，每天喝水兩千毫升，做超慢跑運動，即可輕鬆減重。圖／爾玥提供
早餐吃麵包、鮭魚和蛋，每天喝水兩千毫升，做超慢跑運動，即可輕鬆減重。圖／爾玥提供

減重，早已深植人心。

不論是網紅拍業配，介紹無痛減重的抽脂診所，還是購物台主播叫賣的減肥藥品，只要貼出了「我因為XXX一個月瘦了XX公斤…」，總會有人嘗試，只為了看到體重計上下降的數字，還有明顯小一圈的體型。

自認身形體態算維持得不錯，但在春節期間難免會吃些大魚大肉，尤其在國外開心享受美食，當踩上體重計的那一瞬間，都需要好大的勇氣才敢面對上升的數字。

更明顯的是，隨著年紀愈來愈大，代謝率下降，加上曾經有輕度脂肪肝，讓我清楚知道如果要維持健康體態，是要付諸行動的。

飲食方面，我採自煮，偶爾放縱會點外送，改掉長久早餐吃精緻澱粉麵食的習慣，改吃麵包、鮭魚和蛋。

一天的喝水量，喝足兩千毫升。也不久坐，每10到15分鐘就從座位上站起來走一走，讓眼睛休息，也不讓腹部囤積脂肪。

運動方面，深知去健身房的效率不高，我選擇不花錢在家運動，鋪上瑜伽墊、戴上耳機聽音樂或Podcast，做超慢跑運動30分鐘，最後則是舒服的伸展放鬆，這是我消除腹部脂肪的運動處方。

我很享受這段運動的時間，是我與身體的交流，心情好了，體態也維持住。

飲食調整及超慢跑運動是我的健康減重方法，新的一年，我依然要保持這樣的方式。

唯有健康，人生路才會長長久久。

減重 運動 早餐

延伸閱讀

健康主題館／網購瘦瘦針甩肉藏風險 9成民眾不清楚減重指引

減重只靠打瘦瘦針 沒想到竟減到臉頰凹陷變老、整天「虛累累」

健康你我他／春光明媚踏青去 溫柔持久的運動

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

相關新聞

鼓勵企業友善家庭照顧 勞動部推認證標章給獎勵

面對人口危機，南韓近年力挽狂瀾，生育率已連兩年回升。勞動部仿效南韓經驗，預計明年起開辦「友善家庭照顧」標章選拔，友善育兒、顧老的企業不僅能夠獲得「國家級認證」殊榮，更能享有信保貸款、園區進駐優先權等實質經濟優惠。專家認為，政府應帶頭與企業主溝通才有效。

企業福利 勞工最愛工時彈性多給假

什麼是勞工心目中的幸福企業？人力銀行觀察，過往企業福利措施多是發放津貼、補助等經濟類型，隨著缺工、世代觀點變化，追求工作與生活平衡、兼顧家庭照顧的友善職場，愈來愈被重視，彈性工時、班別調配、在家遠距等混合式辦公，更符合當今勞工需求。

老宅延壽補助50億 拚3年修繕3千戶

行政院昨天拍板五十億元「老宅延壽計畫」，住戶中有六十五歲以上長者或弱勢族群，補助室內修繕與增設太陽光電等項目，預計三年內完成三千戶老屋修繕。桃園市副市長蘇俊賓說，老舊住商混合大樓頻傳公安意外，風險更高，應納入補助範圍。中市都發局表示，若財政允許，建議放寬補助類型。

青年照顧者減壓 家總盼有陪跑制度

為替廿五歲以下青年照顧者減壓，行政院會昨通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」，從照顧、就學、就業著手，提供社區式服務、公費安置及學雜費減免等協助。行政院長卓榮泰說，請各部會與地方政府、學校協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持。家總表示，期待未來優先提供年輕家庭夜間居家服務，並安排專業輔導人員「陪跑」，協助做出人生規畫。

樂齡產業 宏福起家厝 蓋長照園區

高齡化社會長照需求大，吸引跨產業投入樂齡產業。全球鞋業巨擘宏福集團與醫界跨界合作，將位於雲林的舊廠房打造為公益園區，將提供九十九床長照住宿及九十六床身障照護使用。康軒文教集團則在新竹市打造首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫一七一戶，兩案都預計後年完工、營運。

國藥國造 藥界：應邀製藥業參與政策

總統府昨舉辦健康台灣推動委員會第七次委員會議，賴清德總統宣布將推動為期四年「國家藥物韌性整備計畫」。國內藥界樂見政府增加在地藥品韌性，並將藥品供應拉高至「國安等級」，但提醒為使政策具體可行，應邀集製藥產業加入委員會議，方能對症下藥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。