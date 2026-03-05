健保署擴增健保標靶藥物使用 病友現身說法 預計年省116萬元

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
衛福部健保署正式擴增標靶藥物於轉移性直腸結腸癌、口咽癌及下咽癌與喉癌、頭頸癌之給付療程上限，並解除頭頸癌一線標靶藥物與免疫藥物二擇一的限制。記者翁唯真／攝影
衛福部健保署正式擴增標靶藥物於轉移性直腸結腸癌、口咽癌及下咽癌與喉癌、頭頸癌之給付療程上限，並解除頭頸癌一線標靶藥物與免疫藥物二擇一的限制，健保署長陳亮妤說，本次健保擴大給付，預估全台約2900位癌友受惠，每位癌友平均每年可減輕最多約116萬元的藥費負擔。

直腸結腸癌與頭頸癌皆為我國死亡負擔沉重的癌別，不僅好發於中壯年族群且亟易發展至晚期，倘若未有好的治療，將直接衝擊家庭生計與社會勞動力。癌症希望基金會副董事長羅盛典表示，長期以來，轉移性直腸結腸癌、局部晚期口咽癌及下咽癌與喉癌、復發或轉移性頭頸癌用藥制度存在「給付療程有上限」的問題，後者更受「標靶與免疫藥物只能二擇一」限制，讓不少癌友即使有治療需求，卻在制度下「看得到、卻用不到」合適的藥物，也讓臨床醫師難以依病況彈性調整治療策略。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長呂宜興指出，55%的頭頸癌癌友確診時已屬晚期，治療選擇是否完整、能否穩定延續，往往直接影響存活機會。頭頸癌不僅整體死亡負擔沉重，更是我國中年男性癌症發生率及死亡率首位，對癌友的家庭與社會勞動力的衝擊尤為深遠，更顯晚期治療策略的彈性在臨床照護上的重要性。而晚期頭頸癌的治療選擇一直相當有限，標靶藥物長期扮演不可或缺的關鍵角色，不僅具備一定腫瘤反應率，也有助降低疾病惡化風險。

台灣精準醫學學會理事賴泓誌也分享臨床上曾有復發性頭頸癌病人，雖接受免疫治療後病情一度穩定，然又出現腫瘤進展，經評估改以自費標靶治療接續使用，病情再度獲得控制，生活品質得以維持。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長陳自諒指出，直腸結腸癌長年位居我國男性癌症發生率首位，且約5成病人最終需面臨腫瘤轉移的硬仗，轉移後的第一線用藥穩定性，正是決定能否拉長生命線的關鍵。

直腸結腸癌病友許先生也現身分享，2年前確診時已為第四期，癌細胞轉移至多個器官。所幸在接受化療合併標靶治療後，癌指數大幅下降並趨於穩定，然而健保給付期滿後，為維持治療效果，他一度需改採其他治療方式，也為家庭帶來額外的壓力。隨著本次健保正式取消「給付療程上限」，許先生得以重新銜接健保標靶治療，不僅減輕負擔，也讓他能更安心專注治療。他表示，希望未來有更多病友能在制度支持下，穩定把治療走下去，找回原本的生活步調。

