聽新聞
0:00 / 0:00

藥物智慧物流儲備中心 扛藥品供應監控等3任務

中央社／ 記者陳婕翎台北5日電

健康台灣委員會議第7場今天舉行，衛福部次長林靜儀表示，國家藥物智慧物流與儲備中心肩負藥品供應監控、安全儲存、分配調度等任務，盼立院支持「國家藥物韌性整備計畫」預算。

健康台灣推動委員會第7次會議，聚焦「國家藥物韌性整備計畫」，今天晚間舉行會後記者會。林靜儀表示，政府已規劃「國家藥物韌性整備計畫」，預計投入新台幣240億元，目前仍待立法院審查預算，無論是醫療界或藥界，都非常期待此計畫的推動，建立國內關鍵藥品的韌性。

林靜儀指出，未來將成立的國家級藥物智慧物流與儲備中心，肩負「藥品供應監控」、「安全儲存」及「藥品分配調度」等3大主要功能，建立資訊整合平台，收集健保申報資料、藥商供應資訊及國際藥品供應警訊，提早預警，掌握藥品數量、流向及庫存狀況。

她進一步說明，國家級藥物智慧物流與儲備中心會為特殊、困難取得或昂貴藥品提供安全儲備，與物流業者、醫療機構及相關廠商合作，建立適度的安全儲備機制，應對國際原料或藥品供應不穩定情況。

林靜儀表示，國家級藥物智慧物流與儲備中心將來也會進行藥品分配調度，掌握前端完整資訊，協助分配，對基層診所、小型藥局及地方衛生局提供穩定調度系統，確保藥品供應量、庫存及國際市場警訊，讓各單位及早因應。

此外，林靜儀說，過去部分藥品供應受契約或大型醫療院所存量影響，小型診所及藥局常面臨取得困難；未來透過智慧物流與儲備中心，將建立更完善的藥品分配調度，確保供應穩定。「國家藥物韌性整備計畫」不僅是保障用藥安全，更是提升國內醫藥供應鏈韌性的關鍵措施。

林靜儀也提到，藥物韌性推動委員會負責確認關鍵藥物清單，將臨床建議必備藥品、量少成本高須長期專案進口藥品、原廠可能停止生產的藥品，進行篩選；同時考量國內藥廠製造能力，包括提升製程、增加產值，及協助原本僅外銷的藥品進入國內市場。

林靜儀說，全球與台灣面臨相似情況，尤其是抗生素與短效胰島素時常短缺，部分抗生素使用歷史悠久，對原藥廠缺乏製造誘因，國際供應僅剩少數廠商，供應鏈脆弱；糖尿病用藥也正在研議相關策略，將納入關鍵藥物清單。對於老藥製程完善仍須進一步研議，將與其他部會合作。

藥品 林靜儀

延伸閱讀

健康台灣委員會討論藥物韌性 醫界籲建立預警機制

國產藥減稅優惠 經濟部：研議「生技條例」25%投資抵減優惠

賴總統：藥價調查「研議暫停三年」 先盤點藥品供應鏈韌性

政府砸240億推國藥國造 專家肯定：國際藥廠易離開、本土藥廠哪都不去

相關新聞

鼓勵企業友善家庭照顧 勞動部推認證標章給獎勵

面對人口危機，南韓近年力挽狂瀾，生育率已連兩年回升。勞動部仿效南韓經驗，預計明年起開辦「友善家庭照顧」標章選拔，友善育兒、顧老的企業不僅能夠獲得「國家級認證」殊榮，更能享有信保貸款、園區進駐優先權等實質經濟優惠。專家認為，政府應帶頭與企業主溝通才有效。

企業福利 勞工最愛工時彈性多給假

什麼是勞工心目中的幸福企業？人力銀行觀察，過往企業福利措施多是發放津貼、補助等經濟類型，隨著缺工、世代觀點變化，追求工作與生活平衡、兼顧家庭照顧的友善職場，愈來愈被重視，彈性工時、班別調配、在家遠距等混合式辦公，更符合當今勞工需求。

老宅延壽補助50億 拚3年修繕3千戶

行政院昨天拍板五十億元「老宅延壽計畫」，住戶中有六十五歲以上長者或弱勢族群，補助室內修繕與增設太陽光電等項目，預計三年內完成三千戶老屋修繕。桃園市副市長蘇俊賓說，老舊住商混合大樓頻傳公安意外，風險更高，應納入補助範圍。中市都發局表示，若財政允許，建議放寬補助類型。

國藥國造 4年240億推動藥物韌性整備

賴清德總統昨主持健康台灣委員會第七次會議，宣布將推動為期四年「國家藥物韌性整備計畫」，投入二四○億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」為重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣藥物供應防線。賴總統更裁示，現行藥價調查機制研議暫停三年，期間將全面盤點藥品供應體系，建立完整的藥物韌性基礎，並同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式。

外科神刀手／奧斯卡眼科院長張正忠 國內白內障手術示範先鋒 回放手術畫面追求精準

奧斯卡眼科中心院長張正忠是我國白內障手術示範先鋒，多年來在白內障與複雜性眼科疾病微創手術領域深耕不輟，曾在三總建立完整的手術影像紀錄制度，反覆檢視每一台刀的過程，如同運動員回放比賽畫面，奠定其在眼科手術的關鍵地位。

青年照顧者減壓 家總盼有陪跑制度

為替廿五歲以下青年照顧者減壓，行政院會昨通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」，從照顧、就學、就業著手，提供社區式服務、公費安置及學雜費減免等協助。行政院長卓榮泰說，請各部會與地方政府、學校協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持。家總表示，期待未來優先提供年輕家庭夜間居家服務，並安排專業輔導人員「陪跑」，協助做出人生規畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。