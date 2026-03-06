藥物智慧物流儲備中心 扛藥品供應監控等3任務

健康台灣委員會議第7場今天舉行，衛福部次長林靜儀表示，國家藥物智慧物流與儲備中心肩負藥品供應監控、安全儲存、分配調度等任務，盼立院支持「國家藥物韌性整備計畫」預算。

健康台灣推動委員會第7次會議，聚焦「國家藥物韌性整備計畫」，今天晚間舉行會後記者會。林靜儀表示，政府已規劃「國家藥物韌性整備計畫」，預計投入新台幣240億元，目前仍待立法院審查預算，無論是醫療界或藥界，都非常期待此計畫的推動，建立國內關鍵藥品的韌性。

林靜儀指出，未來將成立的國家級藥物智慧物流與儲備中心，肩負「藥品供應監控」、「安全儲存」及「藥品分配調度」等3大主要功能，建立資訊整合平台，收集健保申報資料、藥商供應資訊及國際藥品供應警訊，提早預警，掌握藥品數量、流向及庫存狀況。

她進一步說明，國家級藥物智慧物流與儲備中心會為特殊、困難取得或昂貴藥品提供安全儲備，與物流業者、醫療機構及相關廠商合作，建立適度的安全儲備機制，應對國際原料或藥品供應不穩定情況。

林靜儀表示，國家級藥物智慧物流與儲備中心將來也會進行藥品分配調度，掌握前端完整資訊，協助分配，對基層診所、小型藥局及地方衛生局提供穩定調度系統，確保藥品供應量、庫存及國際市場警訊，讓各單位及早因應。

此外，林靜儀說，過去部分藥品供應受契約或大型醫療院所存量影響，小型診所及藥局常面臨取得困難；未來透過智慧物流與儲備中心，將建立更完善的藥品分配調度，確保供應穩定。「國家藥物韌性整備計畫」不僅是保障用藥安全，更是提升國內醫藥供應鏈韌性的關鍵措施。

林靜儀也提到，藥物韌性推動委員會負責確認關鍵藥物清單，將臨床建議必備藥品、量少成本高須長期專案進口藥品、原廠可能停止生產的藥品，進行篩選；同時考量國內藥廠製造能力，包括提升製程、增加產值，及協助原本僅外銷的藥品進入國內市場。

林靜儀說，全球與台灣面臨相似情況，尤其是抗生素與短效胰島素時常短缺，部分抗生素使用歷史悠久，對原藥廠缺乏製造誘因，國際供應僅剩少數廠商，供應鏈脆弱；糖尿病用藥也正在研議相關策略，將納入關鍵藥物清單。對於老藥製程完善仍須進一步研議，將與其他部會合作。