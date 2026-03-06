台南「窗殺」通報網３年零回報 高雄累積數百案將規畫防撞貼

近年大量綠建築採用玻璃窗或落地窗，建築物採光提升，卻也成為鳥禽致命陷阱，高雄多年來累積數百起「窗殺」紀錄，連猛禽與保育鳥種也難倖免，地方建議把防鳥撞設計納入建築法規；台南雖設立窗殺通報網，三年來卻零回報，推廣成效受質疑。

台灣動物路死觀察網指出，窗殺是鳥類非自然死亡主因，美國每年約十億隻、南韓約八百萬隻野鳥因此喪命。台灣猛禽研究會二○一七年投入救傷，發現建築玻璃具穿透感，易讓鳥類誤判可飛越而撞擊。臉書「野鳥撞玻璃回報」社團二○一九年收集約四百筆高雄窗殺案例，不乏鳳頭蒼鷹、領角鴞、八色鳥、黃鸝等保育鳥類傷亡。

猛禽研究會近年推廣製作「鳥類友善窗戶」，倡議使用霧化低反射玻璃、或用油漆筆點上五乘五公分間距的圓點向野鳥預警。高雄野鳥學會表示，鄰近樹林的校園與高樓較易發生窗殺，去年接獲通報近廿起。議員鄭孟洳建議市府將鳥類友善防撞設計納入綠建築自治條例和高雄厝法規。工務局建管處指內政部建研所正研議納入，市府也評估減少透明玻璃、設置友善窗貼等。農業局今年規畫防鳥撞貼紙，提升防治成效。

南市府三年前建立窗殺通報網，承諾減少鳥類窗殺，不過至今未收到任何回報，推廣成效受質疑。農業局研判市民對窗殺敏感度不高，以致關注度不如其他動保議題，去年行文各機關學校，發現窗殺案即至網站填表，也會邀專家學者共同防治。建議民眾製作格狀線條、圖案貼在窗上，讓鳥類辨識有障礙物。