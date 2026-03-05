興達5舊燃氣機組將延役10年 環團籲高市府應如期除役

台電公司預計於3月10日召開「興達電廠第二期更新改建計畫」環評前公開會議，規畫新增2部燃氣發電機組及5部舊燃氣機組延役至2037年。地球公民基金會今表示，台電2019年在「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」環評中承諾，興達電廠自1998年起商轉的5部舊燃氣機組，於2026及2027年陸續除役，呼籲高雄市政府審查許可條件應維持5部燃氣機組如期除役，更要求台電應充分釐清5組舊燃氣機組延役10年的理由。

地球公民基金會指出，依「興達電廠第二期更新改建計畫」環境影響說明書，5部舊機組延役是為了避免影響整體電力系統供電能力及中長期混燒氫氣的淨零技術發展等，在前一版本2025年3月的興達二期環說書中，明確提出5部舊燃氣機組將自2026、2027年延至2037年，延役約10年。這5部興達舊燃氣機組操作許可證展延辦理期限至2026年3月7日，接下來高雄市政府將審查展延許可證，呼籲高市府應嚴格審查許可條件，並維持如期除役。

地球公民基金會表示，2019年通過環評的「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」中，興達電廠在高屏空汙總量管制下的全廠空汙排放、空品抵換、空汙控管機制及各階段溫室氣體排放量，是以規畫更新設置3部燃氣複循環機組，以及既有燃氣1到5機組的除役計畫為前提。如果這5部舊燃氣機組延役，相關的空汙及碳排計算、環境影響，都將與當時的環評結果不符，台電公司應更明確說明5部舊燃氣機組延役的影響。