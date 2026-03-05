致災性大雷雨來襲！2縣市發布豪雨特報 「一路下到明清晨」慎防積水

2026世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航與台灣運動觀光發展協會攜手合作，以實際行動力挺中華隊，今天特別安排台灣虎航IT-200、IT-201、IT-202、IT-203往返桃園及東京成田，並全面更換應援頭墊紙。其中IT-202航班所有旅客都能獲得「限定應援禮」，包含精心設計的應援毛巾乙份，及每人一份的「虎將應援黑糖麻糬饅頭」機上小點心，讓應援之旅充滿幸福感。

2026-03-05 19:17