致災性大雷雨來襲！2縣市發布豪雨特報 「一路下到明清晨」慎防積水
中央氣象署今晚9時10分，針對宜蘭、花蓮等2縣市發布豪雨特報，影響時間從今晚至明（6日）清晨，並針對上述2縣市2鄉鎮發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到晚間10時10分，提醒當地民眾慎防積水。
氣象署表示，今晚水氣偏多，今晚至明天清晨，宜蘭縣山區、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮地區有局部大雨發生的機率，需注意短延時強降雨及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
此外，氣象署還針對宜蘭縣南澳鄉、花蓮縣秀林鄉發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到晚間10時10分。氣象署指出，目前有致災性短延時強降雨發生，需慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、土石流、低窪地區慎防積水、低能見度。
