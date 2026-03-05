快訊

伊朗狂射飛彈、無人機！美國攔截飛彈急速消耗 外媒：「這國」成大贏家

不滿課業問題？東吳延畢生失控持剪刀闖系辦 警到場強制送醫

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

聽新聞
0:00 / 0:00

政府砸240億推國藥國造 專家肯定：國際藥廠易離開、本土藥廠哪都不去

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
專家分析，政府增加資源投注，幫助國內藥廠，代表已認同「製藥如國防」，推動國藥國造提升藥品韌性，相比國際藥廠容易撤出台灣市場，「台灣藥廠哪都不會去。」藥局示意圖／聯合報系資料照
專家分析，政府增加資源投注，幫助國內藥廠，代表已認同「製藥如國防」，推動國藥國造提升藥品韌性，相比國際藥廠容易撤出台灣市場，「台灣藥廠哪都不會去。」藥局示意圖／聯合報系資料照

總統府今舉辦健康台灣推動委員會第7次委員會議，宣布將推動為期4年「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元，預計將至少50項藥物將國產化，同時將成立第2座管制藥品製造廠。專家分析，政府增加資源投注，幫助國內藥廠，代表已認同「製藥如國防」，推動國藥國造提升藥品韌性，相比國際藥廠容易撤出台灣市場，「台灣藥廠哪都不會去！」

衛福部次長林靜儀提到，預計投入60億元推動「國藥國造」，協助國內31家原料藥藥廠、143家製藥工廠，提升原料藥國產比率、製劑使用國產原料藥，與必要藥品、醫材國產化，且將在2027年成立第2家管制藥品廠。

對此，學名藥協會理事長陳誼芬指出，藥品韌性預算分4年執行，除經濟部產發署、技術司等著重新藥技術提升，也開始投入學名藥製造廠，這表示政府認同「製藥如國防」，強調國藥國造很重要，並回頭檢視本土製藥廠，協助提升技術及品質，此外，政府也開始重視原料藥發展，並推動生物相似藥，這有助樽節健保之餘，將省下費用用於引進新藥，照顧更多民眾需求。

陳誼芬分析，美國總統川普鼓勵國際藥廠回美國藥廠，表示國際認同「短鏈比長鏈安全」，縮短供應鏈可顯著提升供應安全性，而我國進口藥品經濟規模占7成以上，藥品數量卻只有2成多，本土製造藥品「只拿2成費用，卻肩負7成以上藥品用量」，本土學名藥價格低，卻必須抵禦進口學名藥壓力。

「相比進口學名藥、原廠藥說走就走，容易退出台灣市場，本土藥廠哪都不會去。」陳誼芬表示，本土藥廠對藥品韌性很重要，贊成且感謝政府推動國藥國造，將國產藥物提升至國安等級，相信政府篩選藥物時，會根據科學化證據，站在本土藥廠、公協會立場，支持政府方向，盼藉由國藥國造強化我國醫療及民眾健康。

藥品 林靜儀

延伸閱讀

推動藥物韌性整備 衛福部：明年建立第二家管制藥品工廠

助攻生技醫藥業！ 財政部祭出租稅優惠政策

主持健康台灣會議 賴總統宣布4年240億元的國家藥物韌性計畫

健康台灣砸240億推動50項學名藥國產化 藥界籲工作小組納產業界代表

相關新聞

致災性大雷雨來襲！2縣市發布豪雨特報 「一路下到明清晨」慎防積水

中央氣象署今晚9時10分，針對宜蘭、花蓮等2縣市發布豪雨特報，影響時間從今晚至明（6日）清晨，並針對上述2縣市2鄉鎮發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到晚間10時10分，提醒當地民眾慎防積水。

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

受到華南雲雨區東移影響，宜蘭蘇澳地區下起傾盆大雨，部分地區出現淹水讓民眾心驚，想起去年1111鳳凰水患，擔心釀成災情；台鐵北迴線出現土石流，目前永樂站與蘇澳新站之間的東正線，只能維持單線雙向行車，上下行各次列車都受到延誤。

環團不滿興達電廠5部舊燃煤機組延役10年 高市環保局：將嚴格把關

台電公司計畫將興達電廠5部舊燃氣機組延役10年，3月10日召開環評前公開會議，環團認為此舉違反環評承諾、且欠缺說明，呼籲高市府應加嚴把關、讓機組如期除役。環保局表示，將嚴格要求台電公司進一步提出相關具體作為，以維護空氣品質，朝淨零目標前進。

台灣虎航WBC應援專機出發 球迷捕獲野生陳金鋒嗨翻

2026世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航與台灣運動觀光發展協會攜手合作，以實際行動力挺中華隊，今天特別安排台灣虎航IT-200、IT-201、IT-202、IT-203往返桃園及東京成田，並全面更換應援頭墊紙。其中IT-202航班所有旅客都能獲得「限定應援禮」，包含精心設計的應援毛巾乙份，及每人一份的「虎將應援黑糖麻糬饅頭」機上小點心，讓應援之旅充滿幸福感。

台中首例境外移入麻疹接觸者龍井2旬女確診 急匡40人監測

台中市衛生局今公布，台中新添一例麻疹確診個案，為龍井區2旬女子，她是台中今年首例境外移入麻疹確診者4旬男的接觸者，在自主健康監測期間出現發燒及出疹症狀，昨經中央實驗室研判確診麻疹。經疫調確認，個案在中市無公開場域活動足跡，已匡列同住親友及職場等共40名接觸者，並持續健康監測至3月22日。

政府砸240億推國藥國造 專家肯定：國際藥廠易離開、本土藥廠哪都不去

總統府今舉辦健康台灣推動委員會第7次委員會議，宣布將推動為期4年「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元，預計將至少50項藥物將國產化，同時將成立第2座管制藥品製造廠。專家分析，政府增加資源投注，幫助國內藥廠，代表已認同「製藥如國防」，推動國藥國造提升藥品韌性，相比國際藥廠容易撤出台灣市場，「台灣藥廠哪都不會去！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。