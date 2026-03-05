政府砸240億推國藥國造 專家肯定：國際藥廠易離開、本土藥廠哪都不去

總統府今舉辦健康台灣推動委員會第7次委員會議，宣布將推動為期4年「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元，預計將至少50項藥物將國產化，同時將成立第2座管制藥品製造廠。專家分析，政府增加資源投注，幫助國內藥廠，代表已認同「製藥如國防」，推動國藥國造提升藥品韌性，相比國際藥廠容易撤出台灣市場，「台灣藥廠哪都不會去！」

衛福部次長林靜儀提到，預計投入60億元推動「國藥國造」，協助國內31家原料藥藥廠、143家製藥工廠，提升原料藥國產比率、製劑使用國產原料藥，與必要藥品、醫材國產化，且將在2027年成立第2家管制藥品廠。

對此，學名藥協會理事長陳誼芬指出，藥品韌性預算分4年執行，除經濟部產發署、技術司等著重新藥技術提升，也開始投入學名藥製造廠，這表示政府認同「製藥如國防」，強調國藥國造很重要，並回頭檢視本土製藥廠，協助提升技術及品質，此外，政府也開始重視原料藥發展，並推動生物相似藥，這有助樽節健保之餘，將省下費用用於引進新藥，照顧更多民眾需求。

陳誼芬分析，美國總統川普鼓勵國際藥廠回美國藥廠，表示國際認同「短鏈比長鏈安全」，縮短供應鏈可顯著提升供應安全性，而我國進口藥品經濟規模占7成以上，藥品數量卻只有2成多，本土製造藥品「只拿2成費用，卻肩負7成以上藥品用量」，本土學名藥價格低，卻必須抵禦進口學名藥壓力。

「相比進口學名藥、原廠藥說走就走，容易退出台灣市場，本土藥廠哪都不會去。」陳誼芬表示，本土藥廠對藥品韌性很重要，贊成且感謝政府推動國藥國造，將國產藥物提升至國安等級，相信政府篩選藥物時，會根據科學化證據，站在本土藥廠、公協會立場，支持政府方向，盼藉由國藥國造強化我國醫療及民眾健康。