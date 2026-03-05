推動藥物韌性整備 衛福部：明年建立第二家管制藥品工廠

衛福部次長林靜儀在健康台灣推動委員會報告國家藥物韌性整備計畫，其中，衛福部將推動國藥國造，包含列出關鍵藥品與醫材清單，預計明年將建制第二家管制藥品製藥工廠，以強化管制藥品量能及供應。

賴清德總統下午主持健康台灣會議表示，政府將推動為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」為重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

林靜儀報告指出，行政院核定自今年起至2029年的國家藥物韌性整備計畫，經濟部占131.6億元，衛福部80.4億元、核安會28億元，全案待立法院審議通過。

林靜儀表示，新冠疫情打亂全球藥物供應鏈，全球有8成原料藥集中在中國與印度；過度依賴單一市場，一旦運輸鏈發生問題，藥品供應和韌性便會受挑戰；美國、歐盟和日本等均已採取因應作為，台灣過去有許多重要藥品仰賴進口，現在要建立穩定且具有競爭力的藥物供應體系。

林靜儀指出，為推動國藥國造，衛福部將設置「藥物韌性推動委員會」，協助國內31家原料藥藥廠、143家製藥工廠，目標是提升原料藥國產比率、國內製劑使用國產原料藥，以及必要藥品、醫材國產化。

在藥物韌性推動委員會將確認關鍵藥品與醫材清單，包括常用的藥用酒精、生理食鹽水和葡萄糖輸液等原料藥，以及胰島素、日本腦炎疫苗、重要常用抗生素、抗癌藥、免疫調節劑等製劑，還有止血帶、血液病原篩檢試劑等醫材；將投入60億元推動國藥國造，協助國內31家原料藥藥廠、143家製藥工廠，目標是提升原料藥國產比率、國內製劑使用國產原料藥，與必要藥品醫材國產化。

林靜儀指出，國藥國造的另一重點為血品與管制藥品，目前全台僅1家食藥署轄下的管制藥品製藥工廠，為單一產線製造，預計明年將建置第2家管制藥品製藥工廠，以強化管制藥品的供應與備援機制。

針對血品與血液製劑，林靜儀說，目前國內許多血液製劑依賴進口，因此必須研議自製血液製劑的能力或更穩定的供應鏈，此外，台灣面臨高齡化與少子化，隨著捐血人口變更，衛福部也正推動從血品使用端進行品質管理，以進一步針對血品供應做更好的調控。

此外，林靜儀說，衛福部將挹注18億元成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心」(PILLS Center)，預計整合健保申報資料、藥商生產供應資料、也會納入醫院、藥局和診所等相關藥品的使用管理，建立藥品供需監測整合系統，以智慧監控確保確保藥品供應韌性。