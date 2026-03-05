快訊

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

獨／78歲歌仔戲天王心臟血管堵塞裝3支架！醫警告「不能再拖」 60年菸癮說戒就戒

聽新聞
0:00 / 0:00

推動藥物韌性整備 衛福部：明年建立第二家管制藥品工廠

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
衛福部次長林靜儀。本報系資料照片／記者許正宏攝影
衛福部次長林靜儀。本報系資料照片／記者許正宏攝影

衛福部次長林靜儀在健康台灣推動委員會報告國家藥物韌性整備計畫，其中，衛福部將推動國藥國造，包含列出關鍵藥品與醫材清單，預計明年將建制第二家管制藥品製藥工廠，以強化管制藥品量能及供應。

賴清德總統下午主持健康台灣會議表示，政府將推動為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」為重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

林靜儀報告指出，行政院核定自今年起至2029年的國家藥物韌性整備計畫，經濟部占131.6億元，衛福部80.4億元、核安會28億元，全案待立法院審議通過。

林靜儀表示，新冠疫情打亂全球藥物供應鏈，全球有8成原料藥集中在中國與印度；過度依賴單一市場，一旦運輸鏈發生問題，藥品供應和韌性便會受挑戰；美國、歐盟和日本等均已採取因應作為，台灣過去有許多重要藥品仰賴進口，現在要建立穩定且具有競爭力的藥物供應體系。

林靜儀指出，為推動國藥國造，衛福部將設置「藥物韌性推動委員會」，協助國內31家原料藥藥廠、143家製藥工廠，目標是提升原料藥國產比率、國內製劑使用國產原料藥，以及必要藥品、醫材國產化。

在藥物韌性推動委員會將確認關鍵藥品與醫材清單，包括常用的藥用酒精、生理食鹽水和葡萄糖輸液等原料藥，以及胰島素、日本腦炎疫苗、重要常用抗生素、抗癌藥、免疫調節劑等製劑，還有止血帶、血液病原篩檢試劑等醫材；將投入60億元推動國藥國造，協助國內31家原料藥藥廠、143家製藥工廠，目標是提升原料藥國產比率、國內製劑使用國產原料藥，與必要藥品醫材國產化。

林靜儀指出，國藥國造的另一重點為血品與管制藥品，目前全台僅1家食藥署轄下的管制藥品製藥工廠，為單一產線製造，預計明年將建置第2家管制藥品製藥工廠，以強化管制藥品的供應與備援機制。

針對血品與血液製劑，林靜儀說，目前國內許多血液製劑依賴進口，因此必須研議自製血液製劑的能力或更穩定的供應鏈，此外，台灣面臨高齡化與少子化，隨著捐血人口變更，衛福部也正推動從血品使用端進行品質管理，以進一步針對血品供應做更好的調控。

此外，林靜儀說，衛福部將挹注18億元成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心」(PILLS Center)，預計整合健保申報資料、藥商生產供應資料、也會納入醫院、藥局和診所等相關藥品的使用管理，建立藥品供需監測整合系統，以智慧監控確保確保藥品供應韌性。

藥品 衛福部 林靜儀

延伸閱讀

上市生技公司添新生力軍 泰宗生技4月上旬132元暫定價格掛牌

助攻生技醫藥業！ 財政部祭出租稅優惠政策

主持健康台灣會議 賴總統宣布4年240億元的國家藥物韌性計畫

健康台灣砸240億推動50項學名藥國產化 藥界籲工作小組納產業界代表

相關新聞

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

受到華南雲雨區東移影響，宜蘭蘇澳地區下起傾盆大雨，部分地區出現淹水讓民眾心驚，想起去年1111鳳凰水患，擔心釀成災情；台鐵北迴線出現土石流，目前永樂站與蘇澳新站之間的東正線，只能維持單線雙向行車，上下行各次列車都受到延誤。

未來1周3波東北季風接力…北東持續濕冷 低溫「下探15度」

未來1周有3波東北季風接力，天氣變化在於東北季風增強，溫度就下降，冷空氣減弱溫度就回升，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，3波東北季風分別在明天至周日、下周一至周三、下周四至下周六接續影響，北東持續濕冷，低溫下探15度。

照顧小孩也照顧長者 康軒文教跨界打造養生村

辦學超過卅年的康軒文教集團，前天在新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，康軒文教集團投入樂齡產業，打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計於2028年營運。

環團不滿興達電廠5部舊燃煤機組延役10年 高市環保局：將嚴格把關

台電公司計畫將興達電廠5部舊燃氣機組延役10年，3月10日召開環評前公開會議，環團認為此舉違反環評承諾、且欠缺說明，呼籲高市府應加嚴把關、讓機組如期除役。環保局表示，將嚴格要求台電公司進一步提出相關具體作為，以維護空氣品質，朝淨零目標前進。

推動藥物韌性整備 衛福部：明年建立第二家管制藥品工廠

衛福部次長林靜儀在健康台灣推動委員會報告國家藥物韌性整備計畫，其中，衛福部將推動國藥國造，包含列出關鍵藥品與醫材清單，預計明年將建制第二家管制藥品製藥工廠，以強化管制藥品量能及供應。

台中首例境外移入麻疹接觸者龍井2旬女確診 急匡40人監測

台中市衛生局今公布，台中新添一例麻疹確診個案，為龍井區2旬女子，她是台中今年首例境外移入麻疹確診者4旬男的接觸者，在自主健康監測期間出現發燒及出疹症狀，昨經中央實驗室研判確診麻疹。經疫調確認，個案在中市無公開場域活動足跡，已匡列同住親友及職場等共40名接觸者，並持續健康監測至3月22日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。