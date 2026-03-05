影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭蘇澳鎮下起大豪雨，部分地區出現淹水，民眾想起去年1111鳳凰水災，直呼「淹怕了」。圖／翻攝自line社群
宜蘭蘇澳鎮下起大豪雨，部分地區出現淹水，民眾想起去年1111鳳凰水災，直呼「淹怕了」。圖／翻攝自line社群

受到華南雲雨區東移影響，宜蘭蘇澳地區下起傾盆大雨，部分地區出現淹水讓民眾心驚，想起去年1111鳳凰水患，擔心釀成災情；台鐵北迴線出現土石流，目前永樂站與蘇澳新站之間的東正線，只能維持單線雙向行車，上下行各次列車都受到延誤。

中央氣象署下午5時55分發布宜蘭地區豪雨特報，提醒宜蘭縣發生局部大雨或豪雨，山區慎防坍方及落石；另外根據今天零時至今累計雨量，全台第一名雨量集中在大蘇澳地區的東澳嶺達106毫米，第二名也在蘇澳鎮港區路的蘇澳港行政大樓測站，第四名在蘇澳鎮永樂國小。

烏雲密布、豪雨傾瀉，很多蘇澳人想到去年11月11日的鳳凰水災，恐慌重演水患，紛紛在社群提醒「多處地方積水」，還有人貼上「永春里水溝上漲現況」、「水已經淹半個車輪，行進困難」、「和平過來的火車不通」、「因為淹水，到永樂調頭回去」。

更多人在網路社群直呼「好恐怖的大雨」、「淹怕了」、「最近下大雨就出現恐慌」、「像以前的汐止， 下大雨就淹」、「上次淹完，蘇澳沒有有改善嗎」、「白米河水位如何」，只要一下大雨，蘇澳人的情緒仍深陷在淹水夢魘。

中央氣象署下午5時55分發布宜蘭地區豪雨特報，全台前幾名的雨量都集中在宜蘭蘇澳鎮，傳出多處淹水，民眾擔心釀災，直呼「淹怕了」。圖／中央氣象署提供
中央氣象署下午5時55分發布宜蘭地區豪雨特報，全台前幾名的雨量都集中在宜蘭蘇澳鎮，傳出多處淹水，民眾擔心釀災，直呼「淹怕了」。圖／中央氣象署提供

豪雨狂侵宜蘭蘇澳，讓民眾心驚，有人貼上永春里水溝上漲的情況，直呼「淹怕了」。圖／翻攝自line社群
豪雨狂侵宜蘭蘇澳，讓民眾心驚，有人貼上永春里水溝上漲的情況，直呼「淹怕了」。圖／翻攝自line社群

豪雨狂侵宜蘭蘇澳，讓民眾心驚，有人貼上永春里水溝上漲的情況，直呼「淹怕了」。圖／翻攝自line社群
豪雨狂侵宜蘭蘇澳，讓民眾心驚，有人貼上永春里水溝上漲的情況，直呼「淹怕了」。圖／翻攝自line社群

這場豪雨漫淹影響鐵軌部分各段，目前永樂站與蘇澳新站之間的東正線，只能維持單線雙向行車，上下行各次列車都受到延誤。圖／翻攝台鐵臉書社群
這場豪雨漫淹影響鐵軌部分各段，目前永樂站與蘇澳新站之間的東正線，只能維持單線雙向行車，上下行各次列車都受到延誤。圖／翻攝台鐵臉書社群

受到華南雲雨區東移影響，宜蘭蘇澳地區下起傾盆大雨，部分地區出現淹水讓民眾心驚，想起去年1111鳳凰水患，擔心釀成災情；台鐵北迴線出現土石流，目前永樂站與蘇澳新站之間的東正線，只能維持單線雙向行車，上下行各次列車都受到延誤。

