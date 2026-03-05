健保放寬大腸與頭頸癌標靶給付 每年最多可減116萬元、約2900人受惠

健保自今年2月起，全面放寬直腸結腸癌與頭頸癌的標靶藥物給付限制，全台約有2900名癌友受惠，每名患者每年最多可減輕約新台幣116萬元藥費負擔。

癌症希望基金會副董事長羅盛典今天在衛教活動中致詞指出，直腸結腸癌與頭頸癌皆為我國死亡負擔沉重的癌別，不僅好發於中壯年族群，且極為容易發展至晚期，倘若未有好的治療，將直接衝擊家庭生計與社會勞動力，造成天人永隔的悲劇。

衛生福利部中央健康保險署自今年2月起，針對轉移性直腸結腸癌、口咽癌及下咽癌與喉癌、頭頸癌，取消「給付療程上限」，並首度解除頭頸癌「標靶藥物與免疫藥物需二擇一」的限制。

羅盛典以口腔癌為例說明，「過去曾統計，約6成口腔癌患者的月收入不到5萬元，但每月藥費動輒就數十萬，是相當沉重負擔。」很多患者想要活下去，卻面臨「看得到、用不到」合適的藥物，也讓臨床醫師難以依病況彈性調整治療策略。

在轉移性直腸結腸癌方面，中華民國癌症醫學會理事徐鴻智表示，過去36週的使用上限，常使治療在效果仍佳時，被迫面臨中斷或自費抉擇，影響節奏與穩定性；這次擴大給付，不僅補強我國轉移性直腸結腸癌長期治療照護的制度基礎，對於癌友來說也減輕許多負擔。

健保署署長陳亮妤致詞表示，健保署致力於讓制度能真正支持病友接受最合適的治療選擇，本次健保擴大給付，預估全台約2900名癌友受惠，每位癌友平均每年可減輕最多約116萬元的藥費負擔。

「很高興看見健保署邁出這關鍵的一步，期盼以本次政策變革為新起點，透過持續完善我國癌症照護版圖。」羅盛典說，期望健保署持續看見更多弱勢癌別的治療需求，讓癌友們能在更友善且具保障的醫療環境中，為生命續航，爭取更具品質的長期生存可能。