快訊

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

獨／78歲歌仔戲天王心臟血管堵塞裝3支架！醫警告「不能再拖」 60年菸癮說戒就戒

聽新聞
0:00 / 0:00

健保放寬大腸與頭頸癌標靶給付 每年最多可減116萬元、約2900人受惠

中央社／ 台北5日電

健保自今年2月起，全面放寬直腸結腸癌與頭頸癌的標靶藥物給付限制，全台約有2900名癌友受惠，每名患者每年最多可減輕約新台幣116萬元藥費負擔。

癌症希望基金會副董事長羅盛典今天在衛教活動中致詞指出，直腸結腸癌與頭頸癌皆為我國死亡負擔沉重的癌別，不僅好發於中壯年族群，且極為容易發展至晚期，倘若未有好的治療，將直接衝擊家庭生計與社會勞動力，造成天人永隔的悲劇。

衛生福利部中央健康保險署自今年2月起，針對轉移性直腸結腸癌、口咽癌及下咽癌與喉癌、頭頸癌，取消「給付療程上限」，並首度解除頭頸癌「標靶藥物與免疫藥物需二擇一」的限制。

羅盛典以口腔癌為例說明，「過去曾統計，約6成口腔癌患者的月收入不到5萬元，但每月藥費動輒就數十萬，是相當沉重負擔。」很多患者想要活下去，卻面臨「看得到、用不到」合適的藥物，也讓臨床醫師難以依病況彈性調整治療策略。

在轉移性直腸結腸癌方面，中華民國癌症醫學會理事徐鴻智表示，過去36週的使用上限，常使治療在效果仍佳時，被迫面臨中斷或自費抉擇，影響節奏與穩定性；這次擴大給付，不僅補強我國轉移性直腸結腸癌長期治療照護的制度基礎，對於癌友來說也減輕許多負擔。

健保署署長陳亮妤致詞表示，健保署致力於讓制度能真正支持病友接受最合適的治療選擇，本次健保擴大給付，預估全台約2900名癌友受惠，每位癌友平均每年可減輕最多約116萬元的藥費負擔。

「很高興看見健保署邁出這關鍵的一步，期盼以本次政策變革為新起點，透過持續完善我國癌症照護版圖。」羅盛典說，期望健保署持續看見更多弱勢癌別的治療需求，讓癌友們能在更友善且具保障的醫療環境中，為生命續航，爭取更具品質的長期生存可能。

健保署 癌友

延伸閱讀

罹癌初期生活變動…衛福部擬擴大心理支持方案 預計4月公布相關規畫

癌友及家屬免費心理支持 衛福部下半年試辦

青年癌友自殺率高…病團盼心理諮商列「治療標配」納健保 衛福部允評估

精準治療：量身打造的抗癌新時代

相關新聞

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

受到華南雲雨區東移影響，宜蘭蘇澳地區下起傾盆大雨，部分地區出現淹水讓民眾心驚，想起去年1111鳳凰水患，擔心釀成災情；台鐵北迴線出現土石流，目前永樂站與蘇澳新站之間的東正線，只能維持單線雙向行車，上下行各次列車都受到延誤。

未來1周3波東北季風接力…北東持續濕冷 低溫「下探15度」

未來1周有3波東北季風接力，天氣變化在於東北季風增強，溫度就下降，冷空氣減弱溫度就回升，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，3波東北季風分別在明天至周日、下周一至周三、下周四至下周六接續影響，北東持續濕冷，低溫下探15度。

照顧小孩也照顧長者 康軒文教跨界打造養生村

辦學超過卅年的康軒文教集團，前天在新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，康軒文教集團投入樂齡產業，打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計於2028年營運。

環團不滿興達電廠5部舊燃煤機組延役10年 高市環保局：將嚴格把關

台電公司計畫將興達電廠5部舊燃氣機組延役10年，3月10日召開環評前公開會議，環團認為此舉違反環評承諾、且欠缺說明，呼籲高市府應加嚴把關、讓機組如期除役。環保局表示，將嚴格要求台電公司進一步提出相關具體作為，以維護空氣品質，朝淨零目標前進。

政府砸240億推國藥國造 專家肯定：國際藥廠易離開、本土藥廠哪都不去

總統府今舉辦健康台灣推動委員會第7次委員會議，宣布將推動為期4年「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元，預計將至少50項藥物將國產化，同時將成立第2座管制藥品製造廠。專家分析，政府增加資源投注，幫助國內藥廠，代表已認同「製藥如國防」，推動國藥國造提升藥品韌性，相比國際藥廠容易撤出台灣市場，「台灣藥廠哪都不會去！」

推動藥物韌性整備 衛福部：明年建立第二家管制藥品工廠

衛福部次長林靜儀在健康台灣推動委員會報告國家藥物韌性整備計畫，其中，衛福部將推動國藥國造，包含列出關鍵藥品與醫材清單，預計明年將建制第二家管制藥品製藥工廠，以強化管制藥品量能及供應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。