台中首例境外移入麻疹接觸者龍井2旬女確診 急匡40人監測

台中市衛生局今公布，台中新添一例麻疹確診個案，為龍井區2旬女子，她是台中今年首例境外移入麻疹確診者4旬男的接觸者，在自主健康監測期間出現發燒及出疹症狀，昨經中央實驗室研判確診麻疹。經疫調確認，個案在中市無公開場域活動足跡，已匡列同住親友及職場等共40名接觸者，並持續健康監測至3月22日。

衛生局說明，2月28日接獲醫院通報，龍井區一名20多歲女性在自主健康監測期間出現發燒及出疹症狀，經通報採檢送驗後，昨經中央實驗室研判確診麻疹。衛生局表示，2旬女是今年首例境外移入麻疹確診個案所匡列的接觸者，屬境外移入導致之國內感染個案，目前個案狀況穩定，已於3月4日完成居家隔離。

衛生局說明，2旬女在健康監測期間出現疑似麻疹症狀後，依衛教指示主動聯繫衛生單位並就醫，衛生局接獲通報後即啟動疫情調查、衛教及接觸者匡列等防疫措施。

衛生局指出，目前已掌握中市40名接觸者，皆未出現不適症狀。由於麻疹傳染力極高，衛生局將持續追蹤相關接觸者健康狀況，自最後接觸日起觀察至麻疹最大潛伏期18天，如出現疑似症狀，將由衛生單位協助安排就醫及後續防疫處置。

衛生局長曾梓展表示，麻疹傳染力極強，可透過空氣及飛沫傳播，且在出疹前後4天內均具有傳染力。接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹最有效的方法，若民眾計畫前往麻疹流行地區，建議事前至旅遊醫學門診諮詢評估，必要時可自費接種疫苗。

衛生局提醒，民眾參與大型活動或出國旅遊時應注意手部衛生，進出人潮密集場所建議佩戴口罩；返家或回國後如出現疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫並主動告知醫師旅遊及接觸史。更多麻疹防治資訊可至疾管署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。